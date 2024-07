Turkse held Demiral maakt walgelijk gebaar, roep om schorsing in kwartfinale tegen Oranje

groeide dinsdagavond uit tot de held van Turkije door het land met twee doelpunten tegen Oostenrijk een plek in de kwartfinales van het Europees Kampioenschap te bezorgen, maar als het aan de Duitse journalist Eren Güvercin ligt wordt de verdediger geschorst voor de confrontatie met het Nederlands elftal die daarin wacht. Dat heeft alles te maken met een zeer omstreden en beladen gebaar dat Demiral maakte na zijn tweede treffer van de avond.

Nadat Demiral uit een hoekschop de 0-2 in Turks voordeel had binnengekopt, bracht hij de middel- en ringvingers van zijn beide handen naar zijn duimen tijdens het juichen, waarbij hij zijn wijsvingers en pinken omhooghield. Het gebaar dat de speler daarmee maakt verwijst naar de Grijze Wolven, een ultranationalistische groepering die is gelieerd aan de extreemrechtse Turkse Partij van de Nationalistische Beweging (MHP).

"Een gepassioneerde wedstrijd tussen Oostenrijk en Turkije", schrijft Güvercin op X. "Hoezeer ik me ook verheug over de zege van Turkije, kan ik hier niet over zwijgen", vervolgt de journalist. "De maker van beide Turkse doelpunten brengt de groet van de rechtsextremistische Grijze Wolven op het veld. Wordt dat een schorsing, UEFA?", richt Güvercin zich tot de Europese voetbalbond.

Een andere Duitse twitteraar met een Turkse achtergrond, die zijn naam toevallig deelt met voormalig Fortuna Sittard-spits Burak Yilmaz, uit zich in vergelijkbare bewoordingen. "Vandaag is de dag waarop Madimak wordt herdacht", schrijft Yilmaz. Daarmee verwijst hij naar een aanval vanuit islatisisch-fundamentalistische hoek in op 2 juli 1993 in de Turkse stad Sivas waarbij 37 dodelijke slachtoffers te betreuren vielen, voornamelijk intellectuelen en kunstenaars die behoorden tot de alevieten, een religieuze minderheidsgroepering. "Dat Demiral de rechtsextremistische wolvengroet toont is niet alleen pure minachting jegens de mensheid, maar ook een walgelijk signaal naar de slachtoffers van Madimak. De UEFA moet hier met harde consequenties op antwoorden - een schande!", schrijft Yilmaz.

Leidenschaftliches Spiel von Österreich und Türkei. So sehr ich mich über den Sieg der Türkei freue, kann ich dazu nicht schweigen: Der Torschütze beider Tore für die Türkei zeigt den Gruß der rechtsextremen Grauen Wölfe auf dem Platz. Wird es da eine Sperre geben @UEFAcom_de? pic.twitter.com/rTNoLliGKs — Eren Güvercin (@erenguevercin) July 2, 2024 Heute ist der Gedenktag an #Madimak. Dass Merih Demiral den rechtsextremen Wolfsgruß zeigt, ist nicht nur die pure Menschenverachtung, sondern eine widerliche Verhöhnung der Opfer von #MADIMAK. Die @UEFA muss hier mit harten Konsequenzen antworten - eine Schande! pic.twitter.com/GADHJQJxHN — Burak Yilmaz (@Burak_Yilmaz47) July 2, 2024

