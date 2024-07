Ronald de Boer: 'Ik houd eerlijk gezegd mijn hart vast voor hem, dit jaar bij Ajax'

Ronald de Boer maakt zich een beetje zorgen om het perspectief van bij Ajax, zo geeft de analist van Ziggo Sport aan na afloop van het verloren oefenduel van Ajax tegen PEC Zwolle (0-1). De Boer of de jonge aanvaller van de Amsterdammers voldoende vlieguren gaat maken met concurrenten als Brian Brobbey en Chuba Akpom om zich heen.

Verslaggever Sam van Rooyen vraagt De Boer, vlak nadat het tweetal Rijkhoff heeft geïnterviewd, hoe hij kijkt naar het perspectief van Rijkhoff binnen de ploeg van Francesco Farioli: "De kansen die moet hij zelf pakken, maar als Brobbey blijft is dat natuurlijk zijn grootste concurrent. Dan heb je Akpom en misschien nog een andere spits. Het ligt aan hem natuurlijk, maar het wordt wel een interessant jaar", zegt De Boer, die daarmee bedoelt te zeggen dat Rijkhoff zijn kansen moet gaan pakken.

"Het wordt tijd dat hij (Rijkhoff, red.) vlieguren gaat maken. Misschien in Jong Ajax, maar dat is natuurlijk niet waarvoor hij is gekomen. Ik houd een beetje mijn hart vast of hij veel speelminuten krijgt dit jaar, moet ik eerlijk zeggen", zegt De Boer. De analist van Ziggo Sport ziet dat de aanvaller van Ajax, die in januari overkwam van Borussia Dortmund overkwam, beschikt over veel concurrentie: Je moet je vlieguren maken en van de momenten leren als het fout gaat. Dat krijg je toch niet echt in trainingen en bij het tweede elftal", stelt de analist.

Vorig seizoen kreeg Rijkhoff onder trainer John van 't Schip wel kansen in Ajax 1, maar die kansen bestonden vooral uit invalbeurten tegen het einde van de wedstrijden. Daardoor kwam hij ook de gehele tweede seizoenshelft uit voor het Jong Ajax van trainer Dave Vos. De Boer hoopt niet dat de negentienjarige spits eenzelfde soort seizoen tegemoet gaat, maar vreest voor het ergste.

