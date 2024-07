Koeman bevestigt aanblijven bij Oranje: ‘Ze kunnen niet meer van me af’

Ronald Koeman blijft in ieder geval tot 2026 bondscoach van het Nederlands elftal, zo bevestigt hij in gesprek met De Telegraaf. Na de verloren wedstrijd tegen Oostenrijk hield hij de mogelijkheid op een vroegtijdig vertrek open, maar inmiddels heeft hij duidelijkheid gegeven.

“Zoals het nu is wel”, geeft Koeman aan op de vraag of hij tijdens het WK van 2026 ook nog bondscoach van Oranje is. “Volgens mij kunnen ze al niet meer van me af.” Daarmee doelt hij op een evaluatiemoment dat zou plaatsvinden als Oranje het niet voorbij de achtste finales zou schoppen. Doordat Nederland onder Koeman in de halve finales van het toernooi staat, zal zijn contract gewoon doorlopen.

Volgens Koeman vormt ook de privésituatie er niet voor dat hij eerder zal stoppen als bondscoach. In aanloop naar het EK maakte zijn vrouw Bartina bekend dat ze opnieuw borstkanker heeft en dit chronisch aanwezig is. “De gezondheid van mijn vrouw is oké. Ze heeft wel behandelingen maar dat is geen reden om te stoppen als trainer”, legt hij uit. De gezondheid van zijn vrouw vormde ook geen probleem om richting het EK in Duitsland af te reizen.

