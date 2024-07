Ronald Koeman kijkt op van vraag Valentijn Driessen: 'Ik begrijp niet waarom je dat vraagt'

Ronald Koeman begreep weinig van een vraag die Valentijn Driessen woensdagavond stelde op de persconferentie na Nederland – Engeland. De journalist van De Telegraaf vroeg zich af of de spelers van Oranje wellicht al ‘voldaanheid’ voelden met het bereiken van de halve finale, en of de Engelse dominantie in de eerste helft daardoor te verklaren was.

“Ronald, die eerste helft hebben die Engelsen je overbluft. Hoe is het mogelijk dat het Nederlands elftal zich zo weg laat spelen door die Engelsen en heeft dat misschien ook ermee te maken dat er al een bepaald gevoel van voldaanheid was met een halve finale?”, wilde Driessen weten. Koeman reageerde: “Nee, dat totaal niet. Die vraag begrijp ik ook niet, want dat is niet zo.”

“Als je een halve finale speelt, dan doe je alles om uiteindelijk de finale te halen”, maakte Koeman duidelijk. “We hadden gewoon heel veel problemen met vier spelers van Engeland op het middenveld. We konden er geen grip op krijgen. Maar dat is ook kwaliteit van een tegenstander. Het is niet zo dat het altijd maar aan ons ligt. Er zijn ook delen van de wedstrijd geweest waarin wij veel balbezit hadden en Engeland terug moest. Dat gebeurde andersom bij ons in de eerste helft.”

“Het is niet altijd zo dat het aan jezelf ligt als je minder bent dan de tegenstander. Dat kan ook liggen aan kwaliteit. Foden en Bellingham, dat zijn world-class players. Dan kun je in de problemen komen”, besefte de oefenmeester.

