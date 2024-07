Koeman krijgt drie dagen na EK-uitschakeling een serieus en pijnlijk verwijt

Ronald Koeman krijgt drie dagen na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het Europees Kampioenschap in Duitsland een stevig verwijt van Mike Verweij. De verslaggever van De Telegraaf prijst aanvoerders Virgil van Dijk en Nathan Aké voor hun reactie na de nederlaag tegen Oostenrijk in de laatste groepswedstrijd, maar zag dat de bondscoach in ‘geen velden of wegen viel te bekennen’.

Het was een opvallend beeld, drie dagen na de flinke teleurstelling in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk. Het Nederlands elftal had tegen de Oostenrijkers goede zaken kunnen doen met het oog op de achtste finales, maar kwam dramatisch voor de dag en verloor met 2-3. Daardoor dreigden Koeman en zijn manschappen in de volgende ronde een loodzware tegenstander te treffen. Maar de nederlaag pakte, hoe gek ook, niet verkeerd uit. Oranje werd voor de achtste finales gekoppeld aan de winnaar van groep E. Dat was niet België, maar Roemenië.

Artikel gaat verder onder video

Het Nederlands elftal kwam dus goed weg, maar dit betekende niet dat de selectie zich helemaal niet meer hoefde te verantwoorden voor de wanvertoning tegen Oostenrijk. Drie dagen na dat duel sloten Van Dijk en Aké aan voor een persconferentie. Eerstgenoemde kreeg zowel tijdens als na afloop van de wedstrijd tegen Oostenrijk veel kritiek over zich heen. “Van Dijk zegt de komende weken te zullen nadenken over zijn toekomst bij Liverpool en Oranje. Dat de gedachte om te stappen in het hoofd van de 33-jarige aanvoerder zit, belooft niet veel goeds”, zo schrijft Verweij. “De onbetwiste leider binnen en buiten het veld kreeg voor het eerst stevige kritiek te verwerken, omdat de sleet erop lijkt te komen. Achter hem staat Micky van de Ven, die vier keer goed inviel, te trappelen.”

Overigens was het niet de eerste keer dat Van Dijk zo onder vuur kwam te liggen bij het Nederlands elftal. De verdediger was tijdens het Wereldkampioenschap in Qatar ook al het mikpunt van kritiek, vooral bij Marco van Basten. De voormalig Oranje-international plaatste openlijk zijn vraagtekens bij de leiderschapscapaciteiten van Van Dijk. Op de persconferentie, drie dagen na de wedstrijd tegen Oostenrijk, was het echter Van Dijk die de verantwoordelijkheid nam. Niet Koeman. “Van Dijk bood samen met Nathan Aké zijn excuses aan voor de wanprestatie tegen Oostenrijk, terwijl Koeman in geen velden of wegen viel te bekennen”, zo zag Verweij.

De verslaggever noemt Van Dijk het ‘boegbeeld’ van dit Nederlands elftal. De verdediger van Liverpool is de ‘zichtbare’ aanvoerder, waar ook Aké complimenten krijgt. “Aké is de stille kracht, de leider door het voorbeeld te geven. De slimme linksback was voor Koeman een onmisbare schakel, maar tikte zijn topvorm tegen Polen later niet meer aan. De bondscoach zal er doorheen prikken dat Aké nooit uitblonk, ook al omdat er vanwege kleine pijntjes fysiek zorgvuldig met hem omgesprongen moest worden.” Aké had in alle wedstrijden een basisplaats, maar werd tegen Oostenrijk, Roemenië en Turkije telkens voortijdig naar de kant gehaald.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van de Ven valt stil na geschiedenisvraag van Brit: perszaal barst in lachen uit

Micky van de Ven krijgt onbedoeld de lachers op zijn hand na een vraag van een Britse journalist.