Rulli, Hakimi en Lacazette: deze grote voetbalnamen komen in actie op de Olympische Spelen

Hoewel het EK nog niet ten einde is staat het Olympische voetbaltoernooi alweer voor de deur. Het toernooi gaat op 24 juli van start met de wedstrijden Argentinië - Marokko en Oezbekistan – Spanje. De FIFA heeft deze donderdag alle spelerslijsten voor de Olympische elftallen bekendgemaakt en daar prijken diverse grote namen op. Onder meer , en zullen hun opwachting maken tijdens de Olympische Spelen in Parijs.

In principe mogen de deelnemende landen alleen spelers onder de 23 jaar selecteren, wel mogen ze gebruikmaken van drie dispensatiespelers die hier niet aan hoeven te voldoen. Diverse landen maken dan ook graag gebruik van deze mogelijkheid. Zo zien we in de Argentijnse selectie onder meer Ajax-doelman Rulli (32) en Nicolás Otamendi (36) terug. De Argentijnse verdediger van Benfica zal de oudste speler zijn op de Olympische Spelen. Ook Manchester City-aanvaller Julián Álvarez is door coach Javier Mascherano opgeroepen. Daarnaast kan ook voormalig Ajax-target Thiago Almada zijn opwachting maken op de Spelen.

Kylian Mbappé niet op de spelen

De Franse sterspeler Kylian Mbappé had ook de hoop om in actie te komen op de Olympische Spelen in eigen land, maar zijn nieuwe club Real Madrid stak daar een stokje voor. De Spaanse grootmacht staat namelijk niet graag spelers af voor dit toernooi. De Franse president Emmanuel Macron heeft eind mei nog wel geprobeerd om Real Madrid over te halen, maar dit was tevergeefs.

Wel heeft Thierry Henry op de Olympische Spelen de beschikking over Lacazette, Jean-Philippe Mateta en Michael Olise. Laatstgenoemde maakte onlangs de overstap van Crystal Palace naar Bayern München voor zo'n 53 miljoen euro en heeft van zijn nieuwe werkgever toestemming gekregen om deel te nemen aan de Olympische Spelen in Frankrijk. De wedstrijden worden niet alleen in het Parc des Princes, maar ook in het Stade de la Beaujoire (Nantes), Park Olympique Lyonnais (Lyon), Stade Geoffroy-Guichard (Saint-Etienne), Stade Vélodrome (Marseille), Allianz Riviera (Nice) en Stade Nouveau (Bordeaux) afgewerkt.

Spelers van Nederlandse clubs op de Olympische Spelen

De Nederlandse clubs zijn ook prima vertegenwoordigd op het mondiale toernooi in de Franse hoofdstad. Zoals gezegd maakt Ajax-doelman Rulli zijn opwachting tijdens de Olympische Spelen. Francisco Reyes (Dominicaanse Republiek, FC Volendam), Hussein Ali (Irak, SC Heerenveen), Blnd Hassan (Irak, De Graafschap), Shunsuke Mito (Japan, Sparta Rotterdam), Matthew Garbettt (Nieuw-Zeeland, NAC Breda) Taylor Booth en Paxten Aaronson (Verenigde Staten, FC Utrecht) zijn de andere afgevaardigden uit de Eredivisie in Parijs. NEC-middenvelder Kodai Sano staat bij Japan op de reservelijst.

De bekende voetbalnamen op de Olympische Spelen:

Argentinië: Gerónimo Rulli, Julián Álvarez, Thiago Almada en Nicolás Otamendi.

Dominicaanse Republiek: Junior Firpo en Francisco Reyes.

Egypte: Mohamed Elneny.

Frankrijk: Alexandre Lacazette, Jean-Philippe Mateta, Michael Olise en Rayan Cherki.

Guinee: Naby Keïta.

Japan: Koki Saito, Shunsuke Mito.

Marokko: Achraf Hakimi, Abde Ezzalzouli en Oussama El Azzouzi.

Oezbekistan: Eldor Shomurodov.

Spanje: Juan Miranda, Pau Cubarsi, Abel Ruiz, Alex Baena, Fermín López en Sergio Gómez.

Verenigde Staten: Miles Robinson, Djordje Mihailovic, Paxten Aaronson en Taylor Booth.

Op de website van de FIFA zijn de volledige spelerslijsten van alle deelnemende landen te zien.

