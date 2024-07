Babel spreekt roep om verandering tegen: ‘Vaak wordt het dan alsnog tien keer niks’

Ryan Babel neemt het op voor . De spits van Oranje maakt tot dusver geen verpletterende indruk op het Europees Kampioenschap, wat hem op de nodige kritiek komt te staan. Volgens Babel is dit niet iets dat Oranje helpt en hij spoort mensen aan achter de spelers te blijven staan.

“Ik begrijp de argumenten tegen Memphis”, geeft Babel aan in gesprek met ESPN. De aanvaller speelde in het verleden 21 interlands samen met Depay. “Hij heeft weinig gespeeld in aanloop naar het toernooi en is misschien niet honderd procent fit, maar hij heeft laten zien dat hij nog steeds belangrijk kan zijn. Hij heeft maar één moment nodig om een assist te geven op Stefan de Vrij.” De verdediger kopte hard de gelijkmaker tegen de touwen uit een voorzet van Depay. “Hij heeft de kwaliteit om Nederland verder te helpen.”

Babel vindt het vervelend dat Depay zo veel kritiek over zich heen krijgt. “In bijna alle andere landen is er sprake van een bepaalde hiërarchie. Daar wordt met veel meer respect omgegaan met spelers die veel voor het land hebben betekend. Ik vind dat het tijd wordt dat er wat meer positiviteit komt, ook vanuit de media.”

“Nogmaals, ik snap de kritiek op zijn spel en op zijn fitheid”, legt de clubloze aanvaller uit. “Maar je helpt het team niet door constant negatief te zijn. Memphis kan veel beter, maar dat weet hij zelf ook wel. Weghorst valt goed in en heeft zijn aandeel, maar vaak roepen we om verandering en wordt het alsnog tien keer niks.”

