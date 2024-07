Schotse krant door het stof na ongepaste grap in aanloop naar EK-finale

De Schotse krant The National heeft excuses aangeboden voor de voorpagina van zaterdag. De krant deelde voorafgaand aan de EK-finale tussen Spanje en Engeland een sneer uit aan de zuiderburen, die ze achteraf gezien toch niet gepast vonden.

Op de voorpagina van de krant van zaterdag staat Rodri in het Spaanse shirt die een gezette Engelsman in de vorm van een bal een trap geeft. “Elke zomer vullen ze jullie stranden”, schrijft The National erbij. “Ze drinken al jullie bier. Ze maken een zooi van jullie pleinen. Ze eten de hele dag gefrituurd ontbijt in plaats van jullie fantastische eten. Ze gaan met pensioen in jullie dorpen en liften mee op jullie publieke voorzieningen. Ze doen niet eens de moeite om de taal te leren! Nu zegt The National dat het tijd is voor wraak! Onze boodschap aan Spanje: redt ons van een Engelse overwinning of we moeten dit voor altijd aanhoren!”

In de finale voldeed Spanje aan het verzoek van de Schotten. Kort na rust opende Nico Williams de score, waarna Cole Palmer de stand een kwartier voor tijd weer gelijktrok. Met nog vier minuten op de klok was het Mikel Oyarzabal die de eindstand van 2-1 in het voordeel van Spanje op het bord zette.

Na het publiceren van de voorpagina ontving The National een flinke dosis kritiek. Na het voor enkele dagen te hebben laten bezinken, heeft de krant inmiddels een statement uitgegeven naar aanleiding van de boodschap. “Lezers die The National al lang lezen, weten dat humor voor ons altijd een belangrijk element is geweest”, leest het. “Voor de voorpagina van zaterdag wilden we een luchtig grapje maken dat niet te serieus moest worden genomen in de aanloop naar een voetbalwedstrijd. Onze bedoeling was om dit heel overdreven te doen. We geven toe dat de voorpagina niet bereikte wat we voor ogen hadden. We hebben geleund op luie stereotypes terwijl we dat niet moeten doen. We hebben naar de feedback geluisterd, gereflecteerd op onze besluitvorming en zijn tot de conclusie gekomen dat we het hier verkeerd hebben gedaan. De voorpagina ging te ver, daar bieden we onze excuses voor aan.”

