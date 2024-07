Schouten en Blind weigeren op één vraag antwoord te geven tijdens de persconferentie

en wilden tijdens de persconferentie twee dagen voor het duel met Turkije niet ingaan op een vraag over Turkse centrale verdediger Merih Demiral. De verdediger die in het clubvoetbal actief is bij Al-Ahli Saudi FC kan mogelijk geschorst worden voor de wedstrijd tegen Oranje.

Merih Demiral wordt onderzocht door de UEFA nadat hij een politiek gebaar maakte na zijn goal tegen Oostenrijk in de achtste finale van het EK 2024 in Duitsland. De centrale verdediger van Turkije baarde opzien met de manier waarop hij juichte afgelopen wedstrijd. Demiral maakte met zijn handen een gebaar van ‘De Grijze Wolven’, een rechts-extremistische beweging.

Artikel gaat verder onder video

Schouten en Blind weigerden op de persconferentie twee dagen voor de kwartfinale tegen Turkije in te gaan op deze situatie. “Ik ga me niet hierin mengen over maatschappelijke dingen, ik zit hier om over voetbal te praten”, aldus Blind. “Ja, ik denk dat je mijn antwoord ook wel kunt raden”, voegde Schouten eraan toe.

