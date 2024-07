Shownieuws hoopt op bijzondere gast bij Nederland - Turkije: 'Hij kan nu niet meer wegblijven'

Als het aan het panel van Shownieuws ligt, zit Koning Willem-Alexander zaterdag op de tribunes van het Olympiastadion in Berlijn als Nederland het in de kwartfinale van het Europees Kampioenschap opneemt tegen Turkije. Het staatshoofd liet zijn gezicht in de eerste vier duels van Oranje nog niet zien, in tegenstelling tot een aantal koninklijke collega's uit andere landen.

"Als je bijvoorbeeld kijkt wie er al geweest zijn", zegt Sandra Schuurhof in het SBS-programma. "We hebben prins William van Engeland al gezien met koning Frederik van Denemarken. Ook Felipe van Spanje was er en die ging achteraf nog de kleedkamer in. De Belgische koning is ook al geweest", somt Schuurhof op.

Van de Nederlandse koning ontbreekt - tot verdriet van Schuurhof - voorlopig elk spoor tijdens het EK. In de kwartfinale moet daar wat haar betreft verandering in komen: "Het kan toch bijna niet anders? Het verbaast me ook best wel." De presentatrice deed op de ochtend van Roemenië - Nederland nog navraag over de eventuele aanwezigheid van Willem-Alexander, die had echter een ook niet geheel onbelangrijke afspraak - de beëdiging van het nieuwe kabinet - waardoor hij geen acte de présence kon geven in München.

Tafelgenoot Bart Ettekoven vermoedt dat de koning afwacht en pas in een later stadium van het toernooi - mits Nederland dan nog meedoet - naar Duitsland zal afreizen. "Ja, soms wel", reageert Schuurman, "maar ze waren er bijvoorbeeld in 2021 al in de groepsfase. Oranje speelde toen tegen Oekraïne. Het hangt er dus een beetje van af, ook van de agenda. Hij had het vandaag natuurlijk ook druk, maar ik vind het wel jammer, want ik denk wel: nu moet hij zaterdag in Berlijn acte de présence geven. Het is toch best wel dat je denkt: kom op! Hij kan nu niet meer wegblijven", besluit Schuurman.

