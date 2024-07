Simon Gustafson kan terugkeren in Eredivisie, al ziet overstap er 'lastig' uit

staat in de belangstelling van Fortuna Sittard, zo weet het doorgaans goed ingevoerde Transferwatch.nl maandagochtend te melden. De Zweedse middenvelder kwam in het verleden onder meer uit voor Feyenoord, FC Utrecht en Roda JC, maar zou als het aan Fortuna Sittard ligt voor een nieuw avontuur in de Eredivisie gaan.

Transferwatch weet dat de Limburgers inmiddels een hengel hebben uitgegooid naar Gustafson, die op dit moment onder contract staat bij Häcken in zijn geboorteland Zweden. Trainer Danny Buijs zou zijn ploeg graag versterkt zien worden met de 29-jarige aanvallende middenvelder, maar makkelijk wordt de komst van Gustafson niet. Het zou er op dit moment lastig uitzien voor Fortuna Sittard, maar onduidelijk is waar de geel-groenen problemen gaan tegenkomen.

Mogelijk zitten die problemen in het feit dat Gustafson 'gewoon' nog onder contract staat bij Häcken en Fortuna Sittard dus een transfersom moet betalen voor de Zweedse middenvelder. Onduidelijk is hoe Gustafson zelf tegen een terugkeer op de Nederlandse velden aankijkt. Op dit moment is de ervaren middenvelder wel basisspeler bij de nummer vier van Zweden.