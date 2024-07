Sjoerd Verhulst, actief op vijfde voetbalniveau, bezorgt Eredivisie-club beschamend verlies

NAC Breda heeft zich dinsdag, tweeënhalf week voor de start van het nieuwe seizoen in de Eredivisie, geblameerd. De promovendus verloor de oefenwedstrijd tegen het Zeeuws Elftal, een verzameling spelers uit de regio, met 1-0.

De wedstrijd werd gespeeld in drie blokken van ieder dertig minuten. Sjoerd Verhulst groeide na dertig minuten voetballen uit tot matchwinner, door het enige doelpunt van de avond te maken. Verhulst is een spits die meest recent speelde bij de amateurs van VV Goes, dat actief is op het derde amateurniveau in het Nederlands amateurvoetbal en het vijfde voetbalniveau van Nederland.

Artikel gaat verder onder video

NAC trapt het nieuwe Eredivisie-seizoen op 9 augustus af met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. De voorbereiding verloopt niet bepaald vlekkeloos. Zo wist Unitas '30, actief op het vijfde voetbalniveau van Nederland, het team van hoofdtrainer Carl Hoefkens eerder al op een remise (1-1) te houden. Van FC Eindhoven werd wel gewonnen (3-0); het oefenduel met Excelsior eindigde in een gelijkspel (1-1).

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Roy Keane maakt live op tv nare opmerking over uiterlijk van Jill Scott

Roy Keane is in de podcast Stick To Football ongenadig hard uit de hoek gekomen tegen collega Jill Scott.