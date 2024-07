Southgate krijgt bijval van eigen speler: 'Bekertjes gooien motiveert hem alleen nog maar meer'

John Stones, verdediger van Manchester City, heeft het tijdens de persconferentie voorafgaand aan de kwartfinale tegen Zwitserland opgenomen voor Gareth Southgate. De Engelse bondscoach krijgt een hoop kritiek te verwerken. Na de wedstrijd tegen Slovenië werden er zelfs plastic bekertjes richting de oefenmeester gegooid.

Engeland heeft een selectie die op papier Europees Kampioen kan worden, maar de fans zagen die kans tegen Slowakije al bijna wegglippen. Tegen Slowakije had Engeland meer dan 94 minuten nodig om een doelpunt te maken. Stones heeft tijdens de persconferentie gereageerd op alle kritiek rondom Southgate.

“Ik zag een aantal fans na een wedstrijd bekertjes in zijn richting gooien. Ik weet zeker dat dat hem alleen maar meer gemotiveerd heeft. Ik kan je niets vertellen over zijn toekomst of dat wij daar iets over weten, of ik persoonlijk, maar we hebben natuurlijk allemaal tijd met hem doorgebracht en kennen hem als persoon”, aldus Stones.

“We weten hoe hard hij en zijn staf werken, dus ja, we willen zeker winnen voor hen, we willen winnen voor onszelf, onze families en iedereen in het land”, ging de centrale verdediger verder. “Ik kan alleen maar zeggen hoe die kritiek hem op een goede manier zal beïnvloeden. Het zal hem nog meer laten winnen, nog beter laten presteren.”

