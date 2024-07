Spanje klaar voor krachtmeting: ‘We hopen Kroos naar zijn pensioen te schieten’

hangt na het Europees Kampioenschap zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Vrijdagavond staat de kwartfinale tussen Spanje en Duitsland op het programma. Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd grapt Joselu, die afgelopen seizoen met Kroos bij Real Madrid speelde, over het einde van de carrière van de Duitser.

“Duitsland is misschien één van de favorieten, maar wij hopen toch echt Toni Kroos naar zijn pensioen te schieten”, lacht Joselu op de persconferentie over de kansen van Spanje. Deze woorden bereiken ook de middenvelder, zo blijkt op de persconferentie van de Duitsers.

“Ik ga er niet vanuit dat dit mijn laatste wedstrijd gaat zijn”, is Kroos stellig. “Ik ga er alles aan doen om Joselu’s droom niet uit te laten komen. Mijn doel is namelijk om het EK te winnen, dat zou een sensationeel einde zijn van mijn carrière.”

Toch staat hij er wel bij stil dat zijn carrière nu zomaar voorbij kan zijn. “Natuurlijk zit het in je hoofd dat het de laatste kan zijn, maar dat was in de achtste finales ook zo. Dat stoorde mij niet. Natuurlijk probeer ik ervoor te zorgen dat we de finale halen en dat we die winnen. Er zijn alleen zo veel dingen makkelijker dan het winnen van het EK. Als ik afscheid moet nemen zonder titel is dat zo. Ik ben ook blij zonder voetbal”, besluit hij.

