Engelse arbitrage laat zich na afgekeurde goal Xavi Simons opnieuw gelden: handsbal Cucurella onbestraft

Een opvallend moment in de verlenging van de wedstrijd tussen Spanje en Duitsland. De Spaanse verdediger Marc Cucurella kreeg de bal tegen zijn arm in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Anthony Taylor kende geen penalty toe. Videoscheidsrechter Stuart Attwell greep ook niet in.

Na een schot van Jamal Musiala blokkeerde Cucurella de bal met zijn uitgestoken arm, die zich niet langs het lichaam bevond. Taylor greep niet in, tot onbegrip van NOS-commentator Jan Roelfs. “Dit wordt een strafschop voor Duitsland”, voorspelde hij meteen. “Maar Taylor wil er niets van weten! Weer zo’n moment.”

“We hadden al het moment van Xavi Simons (afgekeurd doelpunt tegen Frankrijk, red.), waarvan we dachten ‘ga nou kijken’, en dit is weer zo’n moment." Tijdens het duel tussen Nederland en Frankrijk was Taylor ook de scheidsrechter en Attwell eveneens de VAR. De arm van Cucurella is niet langs het lichaam. Een merkwaardig moment.” Ook op sociale media klinkt veel onbegrip.

