Spanje wervelt ook voorbij Frankrijk en plaatst zich voor EK-finale

Spanje heeft de finale van Europees Kampioenschap bereikt door met 2-1 te winnen van Frankrijk. De Fransen kwamen snel op voorsprong door een treffer van Randal Kolo Muani, maar Spanje kwam stelde snel orde op zaken. Lamine Yamal zorgde met een wereldgoal voor het absolute hoogtepunt van de wedstrijd. Even later maakte Dani Olmo de ommekeer compleet. In de tweede helft kwamen de Fransen er niet meer aan te pas en tikten de Spanjaarden de bal rond tot het laatste fluitsignaal.

Beide bondscoaches hadden de nodige wijzigingen doorgevoerd in hun basiself. Spanje had te maken met de schorsingen van Dani Carvajal en Robin Le Normand en de blessure van Pedri, terwijl Didier Deschamps er bij Frankrijk voor koos om Antoine Griezmann te passeren voor Ousmane Dembélé. Spanje was de ploeg die het meeste indruk maakte op het EK tot nu toe en ze kregen dan ook in de openingsfase direct een grote kans. Lamine Yamal legde de bal op het hoofd van Fabian Ruiz die van dichtbij over kopte.

De Fransen waren met name in de omschakeling een aantal keer levensgevaarlijk via onder andere Kylian Mbappé, die het aandurfde om zonder masker te spelen. De Franse superster ontving de bal aan de linkerkant en gaf een ragfijne voorzet op Randal Kolo Muani. De spits schatte de voorzet goed op waarde en knikte van dichtbij de openingstreffer binnen. Frankrijk leek even helemaal los, maar het feest werd al snel verstoord door het nog altijd zestienjarige supertalent. Vanaf een meter of 25 krulde Yamal naar de verre hoek waar de bal via de binnenkant van de paal binnenviel. Spanje bleek geïnspireerd door deze wereldgoal en nam het initiatief over. Na 25 minuten kreeg Dani Olmo een afgeslagen voorzet voor zijn voeten en wist hij zichzelf vrij te spelen met een schitterende actie. Hij schoot vervolgens hard in waarna de bal via Jules Koundé in het doel belandde.

De tweede helft was een stuk minder spectaculair dan de eerste. Spanje had de complete controle over de wedstrijd en de Fransen wisten maar geen druk te krijgen op de bal. Kansen waren dan ook schaars in de tweede helft. Af en toe glipten de Franse aanvallers er doorheen, maar telkens was er geen bezetting voor het doel. De beste kansen waren voor Dayot Upamecano, die naast kopte, en Theo Hernandez die wild over schoot. Iets meer dan tien minuten voor tijd kwam Giroud, de topscorer aller tijden voor de Franse ploeg, het veld in voor het ultieme Franse slotoffensief. Mbappé leek vijf minuten voor tijd zijn moment te krijgen. Hij lag op snelheid en sneed naar binnen waarna de bal perfect voor zijn rechterbeen lag. Zijn poging ging echter hopeloos over het doel van Unai Simon. Verder kwam het slotoffensief totaal niet van de grond, omdat de Fransen simpelweg de bal niet te pakken kregen. Spanje hield het balbezit en het leek bij vlagen op een grote rondo.

Zo haalde Spanje zonder al teveel moeite het laatste fluitsignaal en bereikte het op zeer overtuigende wijze de EK-finale. Morgen wordt bekend wie daarin de tegenstander zal zijn. Nederland neemt het daarin op tegen Engeland in Dortmund.

