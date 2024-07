Studio Fussball aangepakt: 'Plaatsvervangende schaamte, nooit zag ik iemand mooier walgen'

Het programma Studio Fußball heeft een hele slechte indruk achtergelaten op columnist Nico Dijkshoorn, zo heeft hij in zijn column voor Voetbal International geschreven. De schrijver noemt het programma en gezelligheidscircus en vindt het vooral erg voor Marco van Basten. Hij pakt zanger Jaap Reesema en Jeroen Stekelenburg aan voor dienst bijdragen in het programma.

"Ik voelde plaatsvervangende schaamte als Van Basten voor de zoveelste keer naar een schijtlollig item moest kijken", begint Dijkshoorn in zijn column voor VI. "Die Marco van Basten moest als deskundige plaatsnemen in het gezelligheidscircus Studio Fußball. Ik kon er bijna niet naar kijken. Van Basten moest luisteren naar suikerzoete Nederlandstalige liedjes, naar quizvragen, nutteloze sfeerbijdragen uit Duitsland van Jeroen Stekelenburg", schrijft Dijkshoorn, die eerder al gehakt maakte van verslaggever Stekelenburg.

Ook de liedjes van zanger Jaap Reesema konden de journalist niet bekoren: "Het was misschien wel de ongemakkelijkste televisie van de laatste twintig jaar. Daar zat hij, de man met de geniale wreef, de unieke buitenkant voet, die moest luisteren naar een bij elkaar gerijmd sentimenteel schijtliedje over trots, oranje bloed en nationalisme, gezongen door iemand die keek alsof hij zijn verloren gewaande kinderen na veertig jaar weer in de armen sloot", zegt Dijkshoorn in de richting van Reesema.

Dijkshoorn vindt het belangrijk om te benoemen dat alle randzaken die voorkomen in het programma van de NOS, zoals in zijn ogen grappige filmpjes, quizjes en items vanuit Duitsland zijn, van de tijd van serieuze analyses afgingen: Ik keek naar Van Basten. Nooit zag ik iemand mooier walgen. Deze onzin ging allemaal van zijn tijd af", besluit Dijkshoorn.