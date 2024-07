Jeroen Stekelenburg ontvangt live op tv forse kritiek en pijnlijke bijnaam

Nico Dijkshoorn is geen fan van sportjournalist Jeroen Stekelenburg, zo heeft de columnist van onder meer Voetbal International zondagavond aangegeven in het programma Vandaag Inside Oranje. Dijkshoorn stipt als argument de manier waarop Stekelenburg en de NOS de stad Wolfsburg naar voren laten komen in de uitzendingen aan.

Stekelenburg. die al jaren Oranje-volger is voor de NOS en goed geïnformeerd is rondom het Nederlands elftal, kreeg naar aanleiding van de persconferentie van zondagochtend de nodige kritiek. Op sociale media waren reacties hard, maar ook Memphis was kritisch. Zondagavond werden de beelden van de persconferentie in het programma Vandaag Inside Oranje getoond, waarna Dijkshoorn besloot zijn eerlijke mening te geven over de sportjournalist van de NOS

De manier waarop de NOS in de verslaggeving de Duitse stad Wolfsburg, de standplaats van Oranje, in beeld brengt zorgt voor ergernis bij de journalist: "Ik heb wel dolle pret steeds als hij (Stekelenburg, red.) in beeld komt op zo'n plein in Wolfsburg. Het is nu zo'n schijtlollig iets van de NOS dat er niets te beleven is in Wolfsburg. Dat vind ik écht zo flauw", geeft Dijkshoorn aan. "Er is niets te doen in Wolfsburg, dat is gewoon de journalistiek daar. Wat is dat voor waanzin!"

Vervolgens richt de columnist zich persoonlijk tot Stekelenburg: "Wat wel schitterend is, is dat hij nu gewoon ongekroond de malle Eppie is van dit toernooi. Dat heb je altijd op zo'n toernooi. Het is de malle Eppie van de sportverslaggeving. Hij heeft echt de rol op zich genomen van: we gaan nu keihard lachen om niets", vindt de 64-jarige dichter.

Bekijk hieronder de video, waarin Dijkshoorn zijn kritiek geeft en de uitzendingen van de NOS analyseert.