Denzel Dumfries reageert met grote verbazing op 'slechte' informatie van Jeroen Stekelenburg

heeft zondagochtend met verbazing zitten luisteren naar een vraag van Jeroen Stekelenburg. De verslaggever van de NOS vroeg zich af of de vleugelverdediger van het Nederlands elftal een ‘expert’ heeft in laten vliegen om met zijn lies aan de slag te gaan. Dumfries ondervindt echter helemaal geen klachten van zijn lies.

Stekelenburg beleefde niet zijn beste persconferentie van dit Europees Kampioenschap in Duitsland. De verslaggever trapte het persmoment met Memphis Depay en Dumfries af door een nogal opmerkelijke vraag te stellen aan Memphis, die dan ook zijn onbegrip uitte. Stekelenburg richtte zich vervolgens tot Dumfries. De vleugelverdediger had in de eerste twee EK-wedstrijden een basisplaats, maar werd tegen Oostenrijk uit voorzorg aan de kant gehouden. “Uiteraard wil je altijd spelen, dus het is nooit leuk om op de bank te zitten”, zo klonk het namens de 55-voudig international.

Dumfries heeft een moeizaam seizoen bij Internazionale achter de rug. De ploeg uit Milaan kroonde zich tot kampioen van de Serie A, maar Dumfries was mede door blessureleed niet onomstreden. “Ik heb qua fitheid een ander seizoen gehad ten opzichte van de jaren ervoor, dus het was wel een nieuwe situatie voor mij. In dat opzicht moet ik gewoon heel goed monitoren en goed met de medische staf en trainer communiceren. Dat hebben we voor het toernooi ook gedaan”, vertelde Dumfries. Ronald Koeman nam uiteindelijk de beslissing om zijn verdediger tegen Oostenrijk op de bank te houden.

De uitleg van Dumfries voldeed echter niet voor Stekelenburg. De journalist had de international gevraagd of hij een ‘liesexpert’ heeft laten invliegen. Stekelenburg vroeg het vervolgens nóg een keer. “Nee, want ik heb geen klachten aan mijn lies”, zei Dumfries, die zijn lach niet kon inhouden. Memphis reageerde eveneens verbaasd op de vraag van Stekelenburg. “Van waar heb je die informatie? Slechte info gehad”, zo zei de aanvaller. Volgens Stekelenburg had ‘zelfs’ Koeman het over een pijnlijke lies, maar volgens Dumfries is daar dus geen sprake van. “Het was m’n hamstring. Nee, ik heb geen hamstringexpert laten invliegen.”

Dumfries is overigens fit genoeg om tegen Roemenië te starten. De ontmoeting in de achtste finales staat voor dinsdagavond op het programma. De aftrap in München klinkt om 18.00 uur.

Hoe is het met de lies van Denzel Dumfries? 😉 — ESPN NL (@ESPNnl) June 30, 2024

