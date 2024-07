Gewaagde uitspraak in Studio Fußball over Spanje: 'Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar...'

draagt weliswaar de aanvoerdersband bij Spanje, maar de absolute leider in het elftal van trainer Luis de la Fuente is Rodri. Dat zegt schrijver, journalist en correspondent Edwin Winkels althans. Volgens Winkels heeft Morata zijn rol als aanvoerder vooral te danken aan het feit dat hij al een lange tijd meeloopt bij de nationale ploeg.

“Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar het is de Wout Weghorst van Spanje”, zegt Winkels donderdagavond in NOS Studio Fußball. De correspondent Spanje voor onder meer het Algemeen Dagblad is aangeschoven om de optredens van Spanje op het EK tot nu toe te bespreken. Volgens Winkels is Morata niet de échte leider in de formatie van De la Fuente, die van alle deelnemers vooralsnog misschien wel de beste indruk heeft gemaakt. “Waarom hij dan aanvoerder is? Ervaring, hij loopt het langste mee. Waarschijnlijk ook om hem vertrouwen te geven.”

Morata is zeker niet altijd even populair geweest in Spanje. Zo lag de voormalig aanvaller van onder meer Real Madrid en Juventus en nu Atlético Madrid zwaar onder vuur na zijn gemiste strafschop tegen Italië in de halve finales van het vorige EK (2021). Morata is inmiddels een belangrijke kracht in de nationale ploeg, maar de vraagtekens blijven bestaan. “Hij wordt in Spanje heel veel bekritiseerd. Altijd, omdat hij toch veel kansen heeft gemist. Maar hij schiet er ook veel in”, aldus Winkels. In de achtste finale tegen Georgië was het echter niet raak voor Morata. Toen namen vleugelspelers Lamine Yamal en Nico Williams én controleur Rodri de ploeg bij de hand.

Laatstgenoemde schoot Spanje na een moeizaam eerste half uur naast Georgië. Volgens Winkels is Rodri dé absolute leider van dit Spaanse elftal. “Dat middenveld was een beetje ‘wees’ sinds Xavi en Iniesta er niet meer waren en vooral nadat Busquets was vertrokken. Ik zag van de week een mooie beschrijving van hem (Rodri, red.). Hij heeft bij Atlético gespeeld en is nu de man bij Manchester City. Iemand in Spanje schreef dat hij in het Atlético van Simeone heeft leren verdedigen en bij het City van Guardiola heeft hij leren aanvallen. Dat tussenin kan hij ook heel goed. Hij is echt een allround-speler.”

Winkels zag in de wedstrijd tegen Georgië een mooi voorbeeld van het leiderschap van Rodri. “Tegen Georgië wilde Spanje heel graag die achterstand goedmaken. Ze bleven maar rennen, rennen, rennen. Toen kwam Rodri aan de bal, zette ‘m onder zijn voet en zei: rustig jongens. Zo’n speler heb je als coach ook in het veld nodig. Iemand die zegt: nu even twee seconden rustig. Vijf minuten later scoorde hij de 1-1.” Spanje liep in de tweede helft uiteindelijk uit naar een 4-1 overwinning en speelt daardoor vrijdagavond de kwartfinale tegen Duitsland. De winnaar van deze kraker in Hamburg neemt het in de halve finale op tegen Portugal of Frankrijk.

