Supportersvereniging steunt controversieel besluit PSV: ‘Eerst naar onszelf kijken, gaan geregeld een grens over’

PSV nam maandag het besluit om dit seizoen geen uitsupporters mee te nemen voor de wedstrijd tegen Ajax. In februari van dit jaar vonden er incidenten plaats rondom het duel in Amsterdam, waarop de Eindhovenaren een waarschuwing en een sanctie ontvingen. Veel supporters kunnen zich niet vinden in het besluit van de landskampioen, maar de supportersvereniging staat wel achter de keuze.

Op social media vroegen supporters van PSV zich veelal af waarom er werd gekozen voor een collectieve straf, terwijl het individuen zijn die het voor de rest verpesten. Rob Bogaarts, voorzitter van de supportersvereniging van PSV, snapt wel waarom de Eindhovenaren kiezen voor een collectieve straf. “Probeer maar eens een half vak op te pakken”, geeft hij aan in gesprek met Omroep Brabant. “Ik heb er ook wel eens tussen gestaan terwijl er dingen werden gezongen waar ik me niet prettig bij voel.”

Aanleiding voor de beslissing van PSV zijn de spreekkoren aan het adres van het Ajax-publiek. “Het alternatief was een jarenlange verbanning uit Amsterdam en dan hadden we de poppen helemaal aan het dansen gehad. Dan hadden we Amsterdam de schuld kunnen geven, nu krijgt PSV alles over zich heen”, stelt Bogaarts, die aangeeft dat de supportersvereniging het besluit steunt.

“Iedereen weet dat Ajax ‘joden’ als geuzennaam gebruikt, maar spreekkoren van uitsupporters met daarin het woord joden gaan geregeld te ver”, meent de voorzitter. “Dat gaat gewoon een grens over.” Het feit dat er ook de andere kant op dingen worden geroepen, moet volgens Bogaarts ook wat aan worden gedaan. “Ik vind ‘alle boeren zijn homo’s’ ook niet in orde, maar we moeten eerst naar onszelf kijken. Want wat zingen we nou eigenlijk? Gezonde rivaliteit met Ajax is prima, maar de haat en de zaken die gezongen worden, daar moeten we het over hebben.” Uiteindelijk is het doel om een seizoen later weer naar Amsterdam te mogen. “Er is niks mooiers om met een vol uitvak je club te steunen”, besluit hij.

