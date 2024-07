Tadic bevestigt berichtgeving en stopt als international: ‘Ik heb behoefte om dingen uit te leggen’

heeft in een statement via Instagram bekendgemaakt dat hij definitief stopt als international van Servië. Daarmee bevestigt de 35-jarige oud-Ajacied de eerdere berichtgeving uit de Servische media. Het is voor de aanvaller overigens geen definitief afscheid, hij hoopt in de toekomst nog terug te keren bij de Servische nationale ploeg.

In de Servische media werd aangedragen dat Tadic stopt vanwege onmin met bondscoach Dragan Stojkovic. Het tweetal kreeg het flink met elkaar aan de stok nadat de 111-voudig international op de bank werd gezet. Tadic vond dat hij recht had op een basisplaats en haalde nogal hard uit naar de bondscoach. Later bood Tadic hiervoor zijn excuses aan.

Artikel gaat verder onder video

In het statement op Instagram gaat Tadic daar ook op in. “Ik heb behoefte om bepaalde dingen uit te leggen, waarvan ik weet dat er controverse was”, schrijft de aanvaller. “Ik blijf bij de standpunten die ik toen heb geuit. Ik benadruk dat ik niet van plan was mijn teamgenoten of iemand anders die deel uitmaakte van het Servische team in Duitsland te beledigen.”

Tadic geeft aan dat hij ernaar streeft om ‘zoveel mogelijk correct en direct te zijn’. “Zoals het geval was tijdens dat interview op het EK. Maar bovendien is de belangrijkste reden voor dit bericht dat ik mijn afscheid aankondig”, aldus Tadic. “Of ik in de toekomst nog van waarde kan zijn? Dat laat ik graag over aan de kenners, het publiek en iedereen die zich geroepen voelt daar een mening over te hebben.”

Als het aan Tadic ligt dan keert hij in de toekomst in een andere rol terug bij de Servische bond. “Ik neem nu afscheid van de nationale ploeg, maar ik geloof dat ik daar op een dag weer zal zijn. Na mijn spelerscarrière wil ik in het voetbal actief blijven. En er is niets beters dan je land te helpen als dat kan. Met mijn familie en vrienden, op de tribune of voor tv: ik zal altijd een trouwe fan van Servië blijven", besluit hij.

