Tadic door het stof na dodelijk statement over Servische bondscoach

heeft zijn excuses moeten aanbieden nadat hij na afloop van Servië - Engeland kritisch was op de Servische bondscoach Dragan Stojkovic. Tot zijn grote ongenoegen moest de voormalig Ajacied beginnen op de bank en dat zinde hem niet.

Het zorgde bij veel mensen voor verbazing: Tadic, normaal gesproken aanvoerder van Servië, op de bank bij het EK-duel tegen Engeland. Vanaf de bank zag de 35-jarige aanvaller zijn ploeg na dertien minuten op achterstand komen. Uiteindelijk mocht hij na 61 minuten binnen de lijnen komen.

Na afloop sprak Tadic zijn onvrede uit. “Het was een klein beetje tactiek. De coach wilde eerst verdedigen en proberen de nul te houden en daarna het verschil maken. En hij dacht ook al aan de wedstrijd tegen Slovenië. We hadden hen pijn kunnen doen. Met mij erbij hadden we voor meer problemen kunnen zorgen”, zei hij tegen de NOS. In de Servische media ging Tadic nog een stapje verder. “Ik ben de aanvoerder en beste speler en zou moeten starten.”

In een statement laat de Servische bond weten dat er gesproken is met Tadic en dat de lucht inmiddels geklaard is. “Er is in het Maximilian Hotel in Augsburg een gesprek geweest tussen de trainers en de spelers. Er werd gesproken over de verplichtingen. Ook bood Dusan Tadic zijn excuses aan voor zijn statements na de wedstrijd tegen Engeland. We bereiden ons nu voor op de volgende wedstrijd.”

