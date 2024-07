‘Dusan Tadic kondigt afscheid aan na vernederende uitspraken van Dragan Stojkovic’

lijkt zijn laatste interland voor Servië gespeeld te hebben. Diverse media uit het land melden dinsdagavond dat de 35-jarige vedette en aanvoerder van Servië heeft besloten zich niet langer beschikbaar te stellen voor zijn vaderland.

Het nieuws wordt dinsdagavond gebracht door Telegraf. Volgens de Servische website is er op het EK in Duitsland iets ‘gebroken’ bij Tadic. Dit begon op 16 juni, toen de aanvaller van Fenerbahçe reserve was tegen Engeland. Tadic mocht vervolgens tegen Slovenië vanaf het begin opdraven van bondscoach Dragan Stojkovic, maar moest in het slotduel met Denemarken weer genoegen nemen met een plek op de bank.

De druppel die de emmer volgens Telegraf heeft doen overlopen voor Tadic, was het interview dat Stojkovic gaf na de EK-finale tussen Spanje en Engeland (2-1). De bondscoach was analist bij de Servische televisie en prees de houding van Harry Hane en Álvaro Morata, nadat zij in de eindstrijd werden gewisseld.

"Hun reactie toen zij naar de kant werden gehaald heeft indruk op mij gemaakt. Twee aanvoerders, leiders van hun nationale teams. Geen enkel gebaar, zelfs niet een kleine reactie die de teamgeest zou kunnen breken. Ze liepen naar de kant en steunden hun ploeggenoten. Hier kunnen we allemaal van leren. Er is geen plek voor egoïsme: iedereen speelt in dienst van het team”, zei Stojkovic onder meer.

Volgens Telegraf heeft Tadic zich de uitlatingen van Stojkovic over Kane en Morata persoonlijk aangetrokken en heeft de voormalig Ajacied vervolgens bekendgemaakt zich niet langer beschikbaar te stellen voor de nationale ploeg. Tadic staat op 111 interlands voor Servië, waarin hij 23 doelpunten wist te maken.

