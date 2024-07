Ten Hag kan blij zijn: Sancho maakt rentree, aankoop van 62 miljoen torpedeert Dessers

Manchester United heeft de tweede wedstrijd van de voorbereiding omgezet in een overwinning. De ploeg van Erik ten Hag en assistent-trainer Ruud van Nistelrooy won in Schotland met 0-2 van Rangers FC. Amad Diallo en invaller Joe Hugill maakten de doelpunten.

Supporters hoopten vooruitgang te zien na de teleurstellende wedstrijd tegen Rosenborg BK (1-0 nederlaag op dinsdag) en die kwam er. Ze moesten daar wel iets langer op wachten dan gedacht, want de wedstrijd begon een kwartier later omdat er lange rijen stonden buiten het Murrayfield Stadium in Edinburgh. Aankoop Joshua Zirkzee was nog niet inzetbaar voor Ten Hag.

Artikel gaat verder onder video

In het eerste half uur kwam Rangers nog goed mee met Manchester United. Zo waren er twee kansen voor Cyriel Dessers; de ex-spits van Feyenoord werd eerst gestopt door een fraaie tackle van de kersverse aankoop Leny Yoro (voor maximaal 62 miljoen euro overgekomen van LOSC Lille) en stuitte daarna op keeper André Onana. Ook Scott Wright vond Onana op zijn pad.

Zes minuten voor de pauze was het Manchester United dat op voorsprong kwam. Amad Diallo bekroonde een sterke eerste helft toen hij naar binnen trok vanaf de flank en uiteindelijk de verre hoek uitzocht. Op slag van rust kreeg Jadon Sancho – weer in genade aangenomen door Ten Hag – een kans om zijn rentree op te luisteren met een goal. Hij schoot uit kansrijke positie over.

Met tien nieuwe spelers (alleen Onana bleef staan) begon Manchester United aan de tweede helft. Met de onervaren ploeg was het veldspel wat minder dan in de eerste helft, toen de ploeg van Ten Hag indruk maakte met wat fraaie combinaties en individuele acties. Maar verdedigend stond het goed bij Manchester United, dat de voorsprong nauwelijks nog in gevaar zag komen. Een knal van invaller Hugill betekende de 0-2. Drie minuten voor tijd moest Onana nog eens ingrijpen na een kopbal van Rangers, maar dat deed hij met verve.