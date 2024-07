Theo Janssen twijfelt geen seconde na vraag wie de beste speler van Oranje was op het EK

was de beste speler van het Nederlands elftal op het EK, zo vindt Theo Janssen. De analist twijfelt geen seconde wanneer hij de vraag krijgt welke speler de meeste indruk maakte gedurende de eindronde.

“Schouten”, antwoordt Janssen gedecideerd bij Studio Fußball. “Ja, Schouten vond ik heel erg goed. Hij heeft me eigenlijk wel verrast. Ik vond het bij PSV al een goede speler, maar daar speelde hij ook regelmatig centraal achterin als het opbouwend beter moest. Hij is heel goed in het onderscheppen van ballen, maar ook in het voetballen. Hij kijkt altijd naar voren en speelt tussen de linies door. Zijn ballen hebben de juiste snelheid en komen aan bij het goede been. Dat deed hij eigenlijk continu. Hij versnelde vaak het spel. Ik vond Schouten echt dé verrassing bij het Nederlands elftal. Veruit de beste speler”, stelt de oud-middenvelder.

Youri Mulder houdt er rekening mee dat Schouten straks naast Frenkie de Jong op het middenveld staat bij Oranje, wanneer laatstgenoemde weer fit is. “Al vond ik Reijnders het ook goed doen. Het middenveld heeft het goed gedaan. Ze kwamen gisteren een mannetje tekort. Dat is nog wel iets waar ze zich in kunnen verbeteren: dat ze het dan gaan regelen. Dat mis je dan wel. Het moest georganiseerd worden vanaf de zijkant, door een wissel.”

'Gakpo was beste speler'

Mulder vond zelf Gakpo de beste speler van Oranje. "Dat vind ik een fantastische speler. Hij kwam er gisteren niet goed uit, maar hij heeft een paar schitterende goals gemaakt. Ik vond hem goed." Janssen antwoordt: "Ja, Gakpo is absoluut cruciaal geweest voor het Nederlands elftal. Hij is sterk, snel, kan een actie maken en heeft overzicht. Hij heeft zich echt ontwikkeld, ook op fysiek vlak."

