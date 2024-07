Thierry Henry krijgt zeer eervolle taak in aanloop naar Olympische Spelen in Frankrijk

Thierry Henry gaat als eerste de Olympische vlam door Parijs dragen. Volgens het Franse L’Équipe is de voormalig spits van Frankrijk één van de bekendheden die op zondag 14 juli (quatorze juillet) en maandag 15 juli de fakkel door de stad gaat dragen. Hij zou zelfs het bal mogen openen op de Champs-Élysées, de bekendste straat van Parijs.

Dat is niet de enige rol van betekenis die Henry speelt tijdens de Olympische spelen in Frankrijk, want de analist is namelijk de hoofdcoach van de Olympische Franse ploeg. De formatie van Henry is wederom één van de favorieten voor de eindzege in het eigen land. Spelers als Alexandre Lacazette en Michael Olise zijn van de partij. De Olympische Spelen beginnen op vrijdag 26 juli.

