Topscorerstitel laat Spanjaard koud: 'Maakt niet uit of ik scoor, of dat de keeper dat doet'

staat komende zondagavond met Spanje in de EK-finale in het Olympiastadion in Berlijn tegen Engeland. Niet alleen kan de middenvelder van RB Leipzig Europees kampioen worden, maar Olmo ligt ook op koers voor een eventuele topscorerstitel. Tijdens de Spaanse persconferentie twee dagen voor de finale blikte de 26-jarige vooruit.

“We hebben de kans om twaalf jaar later het EK te winnen en dat is wat we willen”, opende Olmo. Hoewel de Engelsen dik in de meerderheid zullen zijn in het Olympiastadion, voelt hij de steun vanuit Spanje. “Ik voel me heel goed, zeer voorbereid, mentaal en fysiek op mijn best. We hebben een unieke kans, we zijn één wedstrijd verwijderd van glorie. Er zullen elfduizend Spanjaarden in het stadion achter ons staan ​​en 48 miljoen in Spanje.”

Cody Gakpo maakte dit EK drie goals, waarmee hij even vaak zijn inzet in het doel zag eindigen als Harry Kane, Jamal Musiala, Ivan Schranz, Georges Mikautadze en Olmo. “Kane en ik staan ​​op gelijke hoogte, maar als Fabián Ruiz er twee scoort en zelfs Morata een hattrick, dan zijn zij het. Het maakt mij niet uit of ik of Unai Simón scoor, als ik maar de wedstrijd win”, zo vertelde Olmo. De kans is aanwezig dat de eerdergenoemde zes spelers allemaal op drie goals eindigen, en dan wordt de titel gedeeld.

