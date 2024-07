Transfer Flamingo naar PSV rond, Eindhovenaren maken miljoenen over naar Utrecht

De transfer van naar PSV is rond, zo melden onder meer Voetbal International, het Eindhovens Dagblad en Transferwatch.nl. De verdediger annex verdedigende middenvelder zou donderdag al dicht bij een overstap van FC Utrecht naar Eindhoven zijn, maar inmiddels zijn ook de laatste plooien gladgestreken.

Donderdag kwam naar buiten dat Flamingo al ‘met één been’ van PSV was en dat een akkoord in de maak was. Inmiddels zijn de clubs en de speler er op alle fronten uit, zo melden verschillende media. De nieuwe aanwinst van de landskampioen zal waarschijnlijk aanstaande zondag medisch gekeurd worden, waarna hij zich speler van PSV mag noemen.

Volgens Rik Elfrink, clubwatcher van PSV bij het Eindhovens Dagblad, betalen de Eindhovenaren een flinke som geld voor de multi-inzetbare speler. Naar verluidt is de regerend landskampioen inclusief bonussen een bedrag van circa negen miljoen euro kwijt aan de rechtspoot.

Flamingo werd afgelopen seizoen door Sassuolo verhuurd aan FC Utrecht, dat hem aan het einde van deze periode voor een bedrag van 2,75 miljoen euro overnam. In de Domstad kwam hij in alle competities 36 keer in actie. Hierin was hij drie keer trefzeker en leverde hij één assist.

Ryan Flamingo gaat - all in - een kleine 9 miljoen euro kosten en moet komende week op het trainingsveld van PSV staan. Check zo ED en AD voor meer info. — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 5, 2024 PSV is er bijna volledig uit met FC Utrecht over Flamingo. Waarschijnlijk wordt hij zondag al medisch gekeurd in Eindhoven. Zo meer. — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 5, 2024 De transfer hing natuurlijk al enige tijd in de lucht, maar #PSV en FC Utrecht hebben een akkoord bereikt over Flamingo, het gaat om een transfersom die richting de negen miljoen euro gaat. Zo meer @VI_nl — Marco Timmer (@marcotimmer) July 5, 2024

