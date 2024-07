Oranje-international lijkt transfer van Geertruida te verklappen met Instagram-reactie

Het is nog maar de vraag of aankomend seizoen nog speler van Feyenoord is. De verdediger wordt al langere tijd gelinkt aan een transfer naar verschillende clubs. Door een reactie van onder een Instagram-post van Geertruida lijkt een deal dichterbij dan eerder.

De Feyenoorder blikte met een post op Instagram terug op het EK, waar hij actief was met het Nederlands elftal. Geertruida kwam in totaal twee keer in actie. “Debuteren in een eindtoernooi en ons land vertegenwoordigen was een eer, alle eer aan God. Samen komen we sterker dan ooit terug”, schrijft de centrale verdediger.

Veel ploeggenoten laten een reactie achter onder het bericht van Geertruida, zo ook Simons. De Oranje-international plaatst vijf puntjes (….) en voegt een zandloper-emoji en een hartje-emoji toe. De speler, die onder contract staat bij Paris Saint-Germain, lijkt hiermee te hinten op een eventuele transfer van Geertruida.

De 23-jarige rechtsback annex centrale verdediger staat al langer in de concrete belangstelling van PSG. L’Équipe wist zelfs al te melden dat de Parijzenaren een bod hadden uitgebracht op de Nederlander. Het contract van de Oranje-international loopt bij Feyenoord nog door tot medio 2025, toch moet de regerend kampioen van Frankrijk een transfersom van zo'n 25 miljoen euro overmaken om Geertruida los te weken uit Rotterdam-Zuid, zo wist de Duitse transferjournalist Florian Plettenberg eerder te melden.

