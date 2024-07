Turk woedend: ‘Nederland brengt een speler die niet eens zijn eigen reet kan optillen’

De nederlaag van Turkije tegen Nederland doet pijn bij Sinan Engin. De voormalig middenvelder volgde de wedstrijd als analist van het Turkse YouTube-kanaal Asist Analysis en hield zich niet in. Hij haalde uit naar , scheidsrechter Clément Turpin en met name naar bondscoach Vincenzo Montella van Turkije.

Engin, die als voetballer uitkwam voor onder meer Besiktas tussen 1981 en 1989, spuwt zijn gal over de basisopstelling van Turkije. “In plaats van Kenan Yildiz, die al wekenlang slecht speelt, had Kerem Aktürkoglu moeten starten vanwege zijn ervaring en goede spel. Semih (Kiliçsoy, red.) had ook kunnen starten. Toen Kerem aan de linkerkant ging spelen, Barış (Yilmaz, red.) naar rechts en Cenk (Tosun) in de spits, veranderde het spel. Helaas gedroeg Montella zich als een lafaard en durfde hij geen lef te tonen.”

Artikel gaat verder onder video

“Nederland bracht Weghorst, een luie speler die nog niet eens zijn eigen reet kan optillen. Waarom? Omdat hij de bal in de ploeg hield! Met dat soort wissels bij Turkije had de wedstrijd heel anders kunnen verlopen voordat Nederland scoorde”, vindt de 59-jarige voormalig voetballer. “Als Fatih Terim de bondscoach was geweest, hadden we de finale gehaald. Hij speelt nooit als een lafaard. Ik vind dat Montella heeft gefaald. Hij heeft nooit een directe bijdrage geleverd aan een wedstrijd. Ik ben blij met onze spelers, maar ik ben kritisch op Montella. Hij heeft ons een finaleplek gekost.”

Volgens de analist had Xavi Simons een rode kaart verdiend nadat hij met zijn noppen op het been van Mert Müldür stond. Arbiter Clément Turpin liet hem wegkomen met geel. Engin spreekt van een 'schaamteloze, eerloze Franse scheidsrechter'. "Hoe kun je daar geen rode kaart geven?! Het is duidelijk dat de Turkse lobby niet succesvol is in Europa, bij de UEFA of bij de scheidsrechters."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Blind verrast Vahle: ‘Geen enkele andere Oranjespeler durft dit te zeggen’

Daley Blind verrast verslaggever Noa Vahle met zijn eerlijke antwoord.