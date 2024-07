Twee keer dramatisch nieuws voor Kokcü in aanloop naar wedstrijd tegen Nederland

Orkun Kokcü is zaterdagavond niet van de partij in de kwartfinale van het EK tussen Turkije en Nederland. De middenvelder van Benfica stond voorafgaand aan de gewonnen knock-outwedstrijd tegen Oostenrijk (1-2) op scherp, en pakte een cruciale gele kaart. Daarnaast is er nog een andere Turk geschorst.

Kokcü ontving in de elfde minuut een gele kaart, waardoor hij dus al wist dat hij geschorst zou zijn in de kwartfinale (mocht Turkije die halen). Later in de wedstrijd liep de middenvelder een blessure op aan de hamstring, waardoor hij vervangen moest worden in de 83e minuut. Vanaf de kant zag de voormalig aanvoerder van Feyenoord dat zijn ploeg met kunst en vliegwerken de overwinning over de streep trok.

Niet alleen Kokcü is geschorst na de wedstrijd tegen Oostenrijk, want ook Ismail Yüksek is geschorst voor het affiche tegen Oranje.

