Twee vaste tafelgasten van Vandaag Inside hebben geen 'klik' met elkaar

Een jaar geleden was Özcan Akyol de eerste weekgast van De Oranjezomer, maar hij had geen al te beste klik met presentatrice Hélène Hendriks. De chemie ontbrak, geeft Hendriks toe in de podcast De Communicado’s.

Interviewer Victor Vlam stipt aan dat Hendriks ‘niet echt superveel chemie’ had met Akyol. Daar antwoordt Hendriks op met ‘ja’. Wel vindt ze hem een goede tafelgast bij Vandaag Inside, het programma waar ze zelf ook geregeld aanschuift. Hendriks wordt gevraagd of zij ook vindt dat de chemie met Akyol ontbreekt. Dat ontkent ze niet.

“Ik denk dat als je het aan Eus vraagt, dat hij hetzelfde zegt. Het was niet helemaal zijn programma en wij hadden niet… Terwijl: je kan elkaar heel aardig vinden, dus daar gaat het helemaal niet om. Maar aan tafel moet je ook een bepaalde werkklik hebben, zal ik maar zeggen. Nee, dat klopt. Daar zijn we het allebei wel over eens”, aldus Hendriks.

Akyol was in het verleden kritisch op HLF8, het ter ziele gegane programma van Hendriks, maar dat staat volgens haar los van hun mindere klik. “Dat heeft er helemaal niks mee te maken, want dat kan ik heel goed scheiden van elkaar. Ja, nou vraag je waar dat misschien aan ligt… Soms is dat niet altijd te vatten in een antwoord. Dat kan ook de humor zijn of misschien het aanvoelen van elkaar. Ja, ik zit even na te denken. De humor zal het misschien ook niet zijn, want bij VI gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Maar ik denk het aanvoelen van elkaar en dat kan. Ja, ik zal er eens over nadenken."

