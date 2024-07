ESPN oppert drie andere bondscoaches voor Oranje: 'Zij halen tot 25 procent meer uit deze selectie'

Sjors Blaauw heeft twijfels over het tactische vermogen van de technische staf van het Nederlands elftal, zo vertelt hij in de uitzending van EK Praat. De commentator van ESPN gaf toe dit EK allerminst te hebben van genoten van Oranje. Presentator Jan Joost van Gangelen oppert daarop, ondanks dat bekend is dat Ronald Koeman tot het WK van 2026 aanblijft als bondscoach, de namen van Peter Bosz, Arne Slot en Erik ten Hag als mogelijke bondscoach.

Blaauw zag dit EK dat er bij het Nederlands elftal meermaals reparatiewerkzaamheden uitgevoerd moesten worden. De commentator vraagt zich daarbij af of het schort aan de tactische voorbereiding en dat ze het niet goed hebben kunnen uitvoeren. Volgens Marciano Vink ligt het vooral aan de technische staf en hij haalt enkele voorbeelden uit het duel met Turkije aan. “Yildriz aan de binnenkant, mag je eerder zien en oplossen. Dat Yilmaz heel snel is, mag je ook eerder oplossen. De hele eerste helft kijk je aan tegen een Turkije dat domineert en je eigenlijk heel veel angst aanjaagt”, analyseert hij.

“Is het vertrek van Sipke Hulshoff dan niet te zwaar geweest voor deze selectie? Daar hebben ze Lodeweges voor gebracht”, reageert Blaauw. “Sipke is niet voor niets heel snel naar Liverpool gehaald toch? Slot is net als Koeman dol op Sipke”, aldus Vink. Van Gangelen is van mening dat Lodeweges ‘niet meer dan een noodverbandje’ was.

Vraagtekens bij tactisch vermogen huidige staf

Blaauw heeft niet genoten van het Nederlands elftal, maar had er vrede mee kunnen hebben als er wel een prijs gewonnen was. “Als je dit voetbal te zien krijgt en je haalt de halve finale en je ziet dat we geen enkele keer echt opgewonden hebben kunnen praten over het Nederlands elftal, dan mag je best je vraagtekens zetten bij het tactische vermogen van de huidige staf. Of hoe de spelers luisteren naar die staf”, erkent Blaauw. Met laatstgenoemde is Anco Jansen het niet eens. “Als ze niet luisteren dan grijp je in. Dat is heel simpel.”

Van Gangelen twijfelt er niet aan dat Koeman dan zou ingrijpen, mede omdat de bondscoach volgens de presentator ‘eigenlijk wel gewoon de baas is van alles’. "Er is niemand die zoals Robben, Van Persie, Sneijder, Van Bommel, Cocu naar buiten toe, maar ook in het veld, zegt: ik ben de baas. Daar hebben we er geen een van gehad. Koeman is eigenlijk de eindbaas”, haakt Van Gangelen in. “In het veld moeten dat Virgil en Memphis zijn”, reageert Jansen. “Wat hebben we daar van gezien? Memphis was aan worstelen met zichzelf”, erkent Van Gangelen. “Ze hebben allebei een zwak toernooi gespeeld. Memphis alleen wel in veel extreme mate.”

‘Slot of Bosz halen 25 procent meer uit deze selectie’

Hoewel Koeman aanblijft tot en met het WK van 2026, oppert Van Gangelen toch Bosz, Slot en Ten Hag als potentiële bondscoaches. “Neem alleen al de metamorfose van PSV en van Feyenoord na Dick Advocaat. Het is natuurlijk wel anders hè. Clubcoach is echt anders”, beseft Van Gangelen.

“Ik ben ervan overtuigd dat we met een Slot of met een Bosz echt tot 25 procent meer uit deze selectie halen en dat het dan ook nog veel leuker is om naar te kijken”, vertelt Jansen. “Als je dan geen prijs wint, dan wil ik in ieder geval vermaakt worden”, geeft Blaauw toe. “Deze wedstrijden ga ik mij over tien jaar echt niet meer herinneren om het voetbal dat ik heb gezien”, is hij kritisch.