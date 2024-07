Jude Bellingham krijgt naast een boete ook een voorwaardelijke schorsing

Donderdagavond kwam al naar buiten dat door de UEFA een boete opgelegd zou krijgen wegens een opmerkelijk gebaar tijdens het duel tussen Engeland en Slowakije in de achtste finales van het Europees Kampioenschap in Duitsland. Een dag later blijkt dat de middenvelder van Real Madrid en de Engelse nationale ploeg niet alleen zijn portemonnee moet trekken, maar ook één wedstrijd moet toekijken. Opvallend is dat de schorsing niet onmiddellijk ingaat.

Bellingham wist de ogen van de voetbalwereld zondagavond maar weer eens op zich gericht. Engeland, voorafgaand aan het toernooi in Duitsland bestempeld als een van de topfavorieten voor de eindzege, stevende tegen Slowakije heel lang af op uitschakeling. De blessuretijd was al aangebroken en zelfs bijna ten einde toen Bellingham met een schitterende omhaal zijn ploeg toch nog een extra dertig minuten bezorgde om een flinke teleurstelling te voorkomen. De uitblinker van Real Madrid bracht de stand gelijk en al vroeg in de verlenging maakte Harry Kane de winnende, waardoor de Britten zich alsnog verzekerden van een plek in de kwartfinales.

In de nasleep van de ontmoeting tussen Engeland en Slowakije ging het niet alleen over opnieuw de matige vertoning én miraculeuze ontsnapping van de ploeg van bondscoach Gareth Southgate, maar ook een opvallende actie van Bellingham. De middenvelder greep naar zijn kruis terwijl hij naar de tribunes keek. Volgens Bellingham zelf ging het om een grapje met zijn vrienden die aanwezig waren in het stadion, maar de UEFA vond het reden genoeg om een onderzoek in te stellen. Een schorsing dreigde voor Bellingham en die krijgt hij ook, maar gelukkig voor Engeland en de speler zelf gaat die niet gelijk in.

De schorsing door de UEFA betreft één duel voorwaardelijk. “Voornoemde schorsing wordt niet onmiddellijk ten uitvoer gelegd en is onderworpen aan een proefperiode van één jaar”, zo klinkt het. De proefperiode gaat vandaag in. Bellingham kan zaterdagavond dus ‘gewoon’ in actie komen voor Engeland, dat zich ten koste van Zwitserland wil plaatsen voor de halve finales. De ontmoeting in Düsseldorf begint om 18.00 uur. De winnaar speelt een paar dagen later in Dortmund tegen Nederland of Turkije.

🚨 UEFA confirm Jude Bellingham has been handed one-game ban for his balls gesture.



❗️ But Bellingham’s suspension is valid for a year so he will be able to play against Switzerland.



He’s also been fined for €30k. pic.twitter.com/C0MQDJ1vRm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2024

