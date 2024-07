Voetbalanalist aangepakt bij Vandaag Inside: ‘De leukste gast, maar hij heeft er geen verstand van’

De positie van is niet langer houdbaar in het Nederlands elftal, zo vindt Job Knoester. De tafelgast van Vandaag Inside Oranje is vrijdagavond van mening dat Ronald Koeman de spits van Oranje moet vervangen voor Donyell Malen. Knoester deelt direct ook een kleine sneer uit richting collega Valentijn Driessen.

Driessen, journalist van De Telegraaf en vaak aanwezig bij Vandaag Inside, wil een andere vervanger zien van Depay. “Valentijn zegt steeds dat Joshua Zirkzee zo goed is, maar daarom zou ik dat dus niet doen. Ik zou voor Malen kiezen”, legt Knoester uit. “Alleen omdat Valentijn zegt dat hij voor Zirkzee zou kiezen?”, vraagt Wilfred Genee zich vervolgens af.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vind Valentijn hier de leukste tafelgast, maar van voetbal heeft hij geen verstand”, reageert Knoester. “Da’s wel lullig, want hij zit zeven dagen per week over voetbal te praten in z’n podcast”, lacht René van der Gijp. “Ja, dat is ook hartstikke leuk om te luisteren, maar nee, ik zou Malen in de spits zetten”, besluit de tafelgast van Vandaag Inside.

