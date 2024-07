Driessen trekt keiharde conclusie na teleurstellende avond: 'Het is over, einde verhaal. Hij kan niet meer mee'

Valentijn Driessen weet het zeker na de uitschakeling van Portugal tegen Frankrijk in de kwartfinales van het Europees Kampioenschap in Duitsland: het is over en voorbij voor . De topscorer aller tijden van de Portugese nationale ploeg had deze zomer nog één keer moeten schitteren voor zijn land, maar scoorde niet en wist zijn manschappen zodoende niet bij de hand te nemen. De kritiek op Ronaldo zwol gedurende het toernooi al aan en volgens Driessen is het tijd voor Ronaldo om er een punt achter te zetten.

De voormalig topschutter van onder meer Manchester United en Real Madrid liet het Europese continent in de winter van 2022 achter zich voor een avontuur in Saudi-Arabië en leek daarmee al het voorschot te geven voor zijn afscheidstournee. Maar niets bleek minder waar. Ronaldo scoort in het Midden-Oosten aan de lopende band en bleef door bondscoach Roberto Martínez opgeroepen worden voor de nationale ploeg. Ronaldo toonde in de aanloop naar de start van het EK nog zijn klasse met een schitterend doelpunt tegen Ierland, maar in Duitsland kwam het er niet uit.

Artikel gaat verder onder video

De kritiek op Ronaldo zwol na afloop van de ontmoeting met Slovenië in de achtste finales al aan. Ook in Portugal vroeg men zich af of Martínez de aanvoerder nog wel langer kon blijven opstellen. Ronaldo verscheen echter ook in de kwartfinale tegen Frankrijk ‘gewoon’ aan de aftrap. Maar hij kwam andermaal niet in het spel voor. Dat zag ook Driessen. “De Portugezen spelen, zoals ik net al zei, eigenlijk met negen veldspelers. Nummer tien is dan de keeper en nummer elf Ronaldo. Ja, die heeft het gewoon niet”, zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Het is gewoon over, einde verhaal. Het zou voor Portugal het beste zijn als hij nu ook stopt of niet meer wordt geselecteerd.”

Ronaldo kreeg tegen de Fransen nog wel een reuzenkans om de score te openen, maar hij ontving de bal net wat achter zich en schoot ‘m vervolgens hoog over het doel. Volgens Driessen doet en kán de spits zonder bal te weinig om zijn ploeg te helpen. “Hij kan niet meer mee. Hij kan ook niet meer mee terug verdedigen, hij kan geen druk zetten. Het was voor de achterste vier van Frankrijk gewoon appeltje eitje om naar het middenveld op te stomen. Alle druk komt dan op die paar middenvelders en verdediging. Op een gegeven moment trek je het dan niet meer. Ze hielden het nu nog heel lang droog en dan komt het op penalty’s aan. Dat blijft een loterij”, aldus Driessen.

Frankrijk trok daarin aan het langste eind, waardoor het EK van Portugal en Ronaldo alweer voorbij is. De meervoudig winnaar van de Ballon d’Or zal een zuur gevoel overhouden aan zijn laatste eindtoernooien. Tijdens het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar verloor hij in de knock-outfase zijn basisplaats. Ronaldo kon als invaller niet voorkomen dat Portugal in de kwartfinales uit het toernooi werd geknikkerd door Marokko. Een jaar eerder ging het op het EK mis in de achtste finales. Toen was België te sterk.

