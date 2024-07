Van der Gijp gaat stuk door hilarisch EK-gedicht Nico Dijkshoorn in Vandaag Inside Oranje

Nico Dijkshoorn komt zaterdagavond in Vandaag Inside Oranje met een hilarisch gedicht over het Europees Kampioenschap voetbal in Duitsland. René van der Gijp gaat bijkans stuk om de rake observaties van de columnist en dichter, die het voetbal laat voor wat het is en vooral de randzaken treffend weet te verwoorden.

Zo heeft Dijkshoorn het onder meer over de gedurende het toernooi veelvuldig uitgezonden supermarktreclame met acteur Frank Lammers en geeft hij ook zijn onnavolgbare visie op de ineens weer immens populaire Rob Kemps. De 'bijzondere gasten' die de afgelopen weken in NOS Studio Fußball mochten komen opdraven om bijzondere anekdotes op te lepelen blijven eveneens niet ongemoeid.

Bekijk hieronder het hele fragment uit Vandaag Inside Oranje.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen heeft vrede met einde Vandaag Inside: 'Ik kan het missen als kiespijn'

Johan Derksen is er niet rouwig om als Vandaag Inside, zodra het huidige contract met Talpa afloopt, van de buis zal verdwijnen.