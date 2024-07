Van der Gijp noemt Oranje-international die hij al in de eerste helft zou wisselen

René van der Gijp laakt het wisselbeleid van bondscoach Ronald Koeman tijdens de kwartfinale van het EK tegen Turkije (2-1 winst). Als het aan de analist had gelegen, dan was al in de eerste helft gewisseld. Tot grote verbazing van de analist mocht de jongeling tot vlak voor het einde van de wedstrijd van het Nederlands elftal blijven staan.

“Simons had ik in de eerste helft gewoon gewisseld”, is Van der Gijp eerlijk bij Vandaag Inside Oranje. “Die speelde heel ongelukkig. Die verloor bijna alle ballen”, vervolgt van der Gijp die graag iemand anders binnen de lijnen had gezien. “Ik had ook Malen wel ingebracht denk ik, voor Simons.”

De aanvaller van Borussia Dortmund bleef echter de gehele wedstrijd op de bank en Johan Derksen weet ook wel waarom. “Malen staat er op de een of andere manier niet goed op bij Koeman”, reageert hij. Daar maakt hij nauwelijks gebruik.”

