Van Hooijdonk ziet 'blok dynamiet' in Nederlands elftal: 'Die hebben we niet veel in ons team'

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn blij met de terugkeer van in de basisopstelling van Oranje voor de achtste finale tegen Roemenië. De rechtsback, die tegen Oostenrijk (2-3) ontbrak wegens een lichte blessure, is een bepalende speler voor het Nederlands elftal, zo vinden de analisten van NOS.

“Dit hebben we nodig, hij beukt iedere tegenstander gewoon om”, begint Van der Vaart na het zien van een compilatie van Dumfries. Collega Van Hooijdonk vult aan: “Als we het dan over leiders hebben, want daar is het de afgelopen dagen veel over gegaan. Ik vind hem écht, écht een leider”, begint Pi Air.

“De energie en de fysieke kracht die hij in zijn duels gooit. Hij is een ‘blok dynamiet’. Met zo’n speler in je team, gaan je ploeggenoten vanzelf ook mee in die energie. Hij raast, hij vliegt en kan ook ‘positief irritant’ zijn. Én hij heeft die fysieke hardheid, die hebben we niet zoveel in ons elftal”, sluit Van Hooijdonk af.

