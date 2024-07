Van Dijk loopt bijna weg na gevoelige vraag: 'Wil je me in de problemen brengen?'

is niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Felix Zwayer tijdens Nederland – Engeland, maar gaat vragen over diens dubieuze verleden uit de weg. In gesprek met de internationale pers wil hij niets zeggen over het omkoopschandaal waar Zwayer in 2005 bij betrokken was en voor werd geschorst.

De aanvoerder van Nederland erkent ‘gefrustreerd’ te zijn over de arbitrage. “Ja. Over bepaalde beslissingen. Scheidsrechters kunnen ook fouten maken. Mijn gele kaart was onnodig. Bepaalde beslissingen vielen niet onze kant op, maar ik wil ons verlies niet daaraan ophangen. Tegenwoordig krijgen scheidsrechters veel hulp, maar ze moeten ook verantwoordelijk worden gehouden.”

In de eerste helft kreeg Engeland een dubieuze penalty na een overtreding van Denzel Dumfries op Harry Kane. “We moeten accepteren dat de penalty is gegeven. Er gaan nu veel emoties door ons heen, maar we moeten het accepteren en verder gaan.” Toen hij al aanstalten maakte om weg te lopen, kreeg Van Dijk nog één vraag: hoe dacht hij over de aanstelling van Zwayer, gezien diens verleden?

Van Dijk lachte en keek even de andere kant op, om daarna toch de journalist te woord te staan. "Wil je me in de problemen brengen?” De journalist antwoordde: “Nee, maar het was wel een thema in de aanloop naar de wedstrijd.” Van Dijk reageerde: “Hij deed ook onze wedstrijd tegen Roemenië en toen deed hij het aardig. Breng me niet in de problemen. Dit is een onderwerp voor jullie om te bespreken.”

