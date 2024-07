Verbijsterend: Agnese Bonfantini verdient applaus, maar krijgt rood tegen Oranje Leeuwinnen

Een opvallend moment vrijdagavond in het EK-kwalificatieduel tussen de Nederland Vrouwen en Italië (0-0). De Italiaanse speelster werd in de absolute blessuretijd met tweemaal geel van het veld gestuurd, na een ogenschijnlijk feilloze tackle op de bal.

Viviane Miedema stormde vrijdagavond in de slotfase van de wedstrijd af op het doel van Italië. De spits van de Oranje Leeuwinnen werd dicht bij de achterlijn ogenschijnlijk reglementair gestuit door Bonfantini, maar scheidsrechter Tess Olofsson floot voor een overtreding en toonde de Italiaanse zelfs haar tweede gele kaart van de avond.

De beslissing van Olofsson leidde tot verbijstering bij NOS-commentator Frank Wielaard. “Twee keer geel is rood, hè. Maar is dit dan niet op de bal? Dit is gewoon een tackle op de bal. Ja, ze raakt Miedema ook, zeker. Maar die gele kaart is schromelijk overdreven”, aldus Wielaard.

Met een speelster minder op het veld hield Italië Nederland overigens op een doelpuntloos gelijkspel.

