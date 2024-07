Verschrikkelijke beelden: Oranje-fans misdragen zich tijdens grote vechtpartij in Dortmund

We ontvangen meldingen van meerdere incidenten in Dortmund. Er zijn vandaag veel hooligangroepen van verschillende Nederlandse clubs aanwezig. pic.twitter.com/VI7wYRHEQ0

Dutch fans have just destroyed a restaurant with England fans in... 🇳🇱🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👊 pic.twitter.com/NvdltD0JnM