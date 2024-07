Virgil van Dijk onthult opvallende actie van Felix Zwayer na laatste fluitsignaal: ‘Dat zegt alles’

Het Nederlands elftal werd woensdagavond door een laat doelpunt van Ollie Watkins in de halve finales van het EK uitgeschakeld door Engeland: 1-2. Scheidsrechter Felix Zwayer vertolkte een negatieve hoofdrol en stormde na het laatste fluitsignaal meteen van het veld.

“Het zegt alles dat de scheids zo snel naar binnen gaat”, zegt Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk na afloop voor de camera van de NOS. Zwayer is bij veel voetbalvolgers de gebeten hond na de wedstrijd tussen Nederland en Engeland. De Duitse scheidsrechter ontvangt veel kritiek om beslissingen die uitvielen in het nadeel van Nederland. De kritiek gaat onder meer over de dubieuze penalty die Zwayer in de eerste helft toekende aan de Engelsen, na een vermeende overtreding van Denzel Dumfries op Harry Kane.

Artikel gaat verder onder video

“Maar om daar de schuld aan te geven: ik weet het niet”, gaat Van Dijk mijmerend verder. “Ik moet hier ook staan, maar ik weet helemaal niet wat ik moet zeggen. Het doet zoveel pijn”, zegt de verdediger met overslaande stem.

“Als je zo laat in de wedstrijd nog een doelpunt tegen krijgt, is dat verschrikkelijk. Het was een mooi gevecht, maar we staan hier met lege handen. Dat doet heel veel pijn. Heel veel pijn. Je steekt er alles in, iedereen geeft alles. Als die bal dan in de laatste minuut zo valt, is dat klote. Sorry”, aldus Van Dijk.