Vitesse-spits blijft komend seizoen in de Eredivisie actief en gaat uitdaging aan bij middenmoter

heeft de overstap gemaakt van Vitesse, dat komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie speelt, naar PEC Zwolle. De 24-jarige spits was enkele jaren geleden al onderdeel van de selectie van de Zwollenaren, toen was hij op huurbasis actief voor PEC. Vitesse ziet de goalgetter nu definitief vertrekken naar de hoofdstad van Overijssel. Hij tekent een contract tot medio 2027.

“Ik ben uiteraard heel blij met deze overstap”, opent Buitink via de officiële clubkanalen. “PEC Zwolle is voor mij natuurlijk geen onbekende club. Ik heb hier een half jaar met veel plezier mogen spelen en sindsdien altijd contact onderhouden. Dat ik een contract voor drie seizoenen heb mogen tekenen geeft aan dat de club het in mij ziet zitten en ik wil niets liever dan dat vertrouwen de komende jaren uitbetalen.”

Artikel gaat verder onder video

Technisch directeur Gerry Hamstra aan het woord na de transfer van Buitink. “Met meer dan honderd Eredivisiewedstrijden achter zijn naam is Thomas met zijn 24 jaar een speler met de nodige ervaring. Bij Vitesse heeft hij op het hoogste niveau veel wedstrijden gespeeld, zowel nationaal als internationaal. Bovendien heeft hij ook een sterk karakter en de juiste mentaliteit. Na een zware blessure heeft hij zich vorig jaar terug geknokt en nu is Thomas klaar om zich weer te laten zien. Dit is een speler die in alle opzichten een versterking voor onze selectie is."

