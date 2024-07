Vlam in de pan bij Uruguay - Brazilië: FC Barcelona-teamgenoten krijgen het met elkaar aan de stok

De Copa América is voor Brazilië uitgedraaid op een enorme teleurstelling. De topfavoriet voor de eindzege verloor in de nacht van zaterdag op zondag na strafschoppen van Uruguay. Het ging er bij vlagen hard aan toe tussen de rivalen. Zelfs FC Barcelona-teamgenoten en kregen het met elkaar aan de stok.

Ontmoetingen tussen Brazilië en Uruguay zijn altijd beladen en op een eindtoernooi gooien de landen er nog een paar schepjes bovenop. In de kwartfinale van de Copa América in de Verenigde Staten bleek andermaal dat de nationale ploegen elkaar niet lekker liggen. Doelpunten vielen er niet te noteren, overtredingen wel. Wat heet. Uruguay beging in de ogen van de scheidsrechter 26 overtredingen, terwijl Brazilië vijftien keer werd teruggefloten. Er werden desondanks slechts vijf kaarten uitgedeeld. Zowel Uruguay als Brazilië kreeg tweemaal geel, waar de thuisploeg na 74 minuten met tien man verder moest vanwege een rode kaart voor Nahitan Nández.

De vlam sloeg al vroeg in de pan. Zo ontstond in de zeventiende minuut een opstootje toen Araújo de Braziliaan Endrick Filipe een beuk in zijn rug gaf. Araújo leek de jonge aanvaller daarmee alvast te willen laten zien wat hij vanaf komend seizoen kan verwachten. Endrick verkast naar Real Madrid en zal in de altijd belande Clásico’s tegenover Araújo komen te staan. Maar speler van FC Barcelona of niet, Raphinha kon het niet hebben wat Araújo zijn landgenoot flikte. Raphinha en Araújo delen sinds de zomer van 2022 de kleedkamer bij FC Barcelona, maar waren afgelopen nacht even geen vrienden. Raphinha was er als de kippen bij om te reageren op de actie van de Uruguayaanse verdediger en werkte hem ook even naar de grasmat.

De spelers van Uruguay en Brazilië doken boven op de situatie, maar opvallend genoeg deelde de scheidsrechter geen kaarten uit. Araújo lachte uiteindelijk als laatst. Na 120 minuten was er niet gescoord en daardoor moesten strafschoppen de beslissing brengen. Die nam Uruguay een stuk beter dan Brazilië. José Mária Giménez faalde weliswaar namens de thuisploeg, maar toen hadden Éder Militão en Douglas Luiz al gemist. Manuel Ugarte schoot uiteindelijk de beslissende strafschop raak, waardoor Uruguay donderdag de halve finale tegen Colombia speelt. De andere halve eindstrijd gaat tussen Argentinië en Canada.