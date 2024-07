Voorbeschouwing: Go Ahead Eagles treft met SK Brann tegenstander die absoluut niet in vorm is

Go Ahead Eagles gaat voor de tweede keer deze eeuw Europees voetbal spelen. De Deventenaren moeten proberen middels de voorrondes het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken, hierin wacht allereerst het Noorse SK Brann. Mocht de ploeg van trainer Paul Simonis afrekenen met de Noren, dan wacht de club nog twee voorrondes. FCUpdate blikt alvast vooruit op het Europese treffen en werpt een blik op zowel SK Brann als Go Ahead Eagles.

Toen SK Brann op 19 juni uit de koker kwam voor Go Ahead Eagles werd al gelijk duidelijk dat de Deventenaren de zwaarst mogelijke tegenstander hebben geloot. Kowet kon tijdens de loting gekoppeld worden aan SK Brann, BK Häcken, Valur, Derry City Vllaznia Shkodër, Cliftonville en Magpies. Alleen het Noorse Brann stond hier ten tijde van de loting hoger ingeschaald dan Go Ahead Eagles volgens de Opta Power Rankings. Overigens zijn de Deventenaren sindsdien wel wat ingelopen op de Noorse club.

SK Brann onder de loep

Betekent dat dan dat Go Ahead Eagles kansloos is tegen SK Brann? Absoluut niet, maar daarover straks meer. Eerst een kleine introductie van de Noorse club. SK Brann uit het Noorse Bergen komt uit in de Eliteserien, waar het afgelopen seizoen als tweede eindigde op negen punten achter kampioen FK Bodø/Glimt. Brann werkt zijn wedstrijden af in het Brann Stadion, dat plaats biedt aan 16.750 toeschouwers. De 49-jarige Noor Eirik Horneland is de trainer van de Noorse club.

Hoewel Go Ahead Eagles met SK Brann op papier de zwaarst mogelijke tegenstander kreeg, hoeft dat niet veel te zeggen. De Noren verkeren namelijk helemaal niet in goeden doen. Van de laatste vijf wedstrijden wist Brann er maar één winnend af te sluiten, driemaal speelde de ploeg en er werd één nederlaag geleden. Hierdoor bivakkeert Bergens Stolthet, zoals de bijnaam van de club luidt, op een tweede plaats in de competitie met zes punten achterstand op koploper Bodø/Glimt, waar op 7 juli met maar liefst 5-1 van verloren werd.

De generale repetitie verliep ook allerminst goed voor Noorse club. Op bezoek bij laagvlieger Sarpsborg 08 mocht de ploeg zich na een 1-1 eindstand gelukkig prijzen met een punt. Sarpsborg was voor rust de bovenliggende partij en had een handvol kansen om de score te openen, maar liet dit na. In de blessuretijd kwam de thuisploeg op een 1-0 voorsprong via Henrik Meister, maar enkele minuten later redde Aune Heggebo een punt voor Brann.

Dan de speelwijze van SK Brann. Horneland laat zijn ploeg in een 4-3-3-formatie spelen met de punt naar achteren. Als we de opstelling van de Noren tegen FK Bodø/Glimt, FK Haugesund en Saprsborg 08 ontleden, dan valt op dat de coach nauwelijks wisselingen doorvoert. De achterhoede lijkt redelijk vast te staan voor Horneland, terwijl er op het middenveld en voorin toch enkele wijzigingen te zien zijn. Zo werd centrale middenvelder Emil Kornvig tegen Bodø/Glimt als rechtsbuiten gebruikt.

Vermoedelijke opstelling SK Brann

Dyngeland; Crone, Pallesen Knudsen, Sery, Kristiansen; Kornvig, Opsahl, Horn Myhre; Mathisen, Finne, Castro.

Wat kunnen we van Go Ahead Eagles verwachten?

Met Paul Simonis staat er bij Go Ahead Eagles een nieuwe trainer voor de groep. Hij is de opvolger van René Hake, die enkele weken terug vertrok bij de Deventenaren om assistent-trainer te worden van Erik ten Hag bij Manchester United. Simonis en Go Ahead Eagles zijn geen onbekenden van elkaar, aangezien hij onder Kees van Wonderen assistent-trainer was in Deventer.

Naast Hake verloor de nummer negen van het afgelopen Eredivisie-seizoen, dat Europa ingaat doordat het de finale van de play-offs om Europees voetbal wist te winnen van FC Utrecht, enkele sterkhouders. Go Ahead Eagles zag Bas Kuipers transfervrij vertrekken naar FC Twente, Philippe Rommens voor anderhalf miljoen euro naar Ferencváros, terwijl Willum Willumsson voor vier miljoen euro de overstap maakte naar Birmingham City.

Gelukkig bleef het voor de Deventenaren niet alleen bij uitgaande transfers. Technisch directeur Paul Bosvelt haalde met Mathis Suray, Julius Dirksen en Calvin Twigt ook drie versterkingen. Dirksen, die overkwam van FC Emmen, raakte in het oefenduel met Telstar geblesseerd aan zijn knie en moet een streep zetten door het tweeluik met SK Brann. Mocht Go Ahead Eagles de Noren opzij zetten, dan mist hij hoogstwaarschijnlijk ook de duels in de derde voorronde van de Conference League.

Go Ahead Eagles kent een goede aanloop naar de Europese duels. In de voorbereiding wist men af te rekenen met Telstar (3-0) en Almere City (3-2), terwijl in het laatste oefenduel voorafgaand aan de ontmoetingen met Brann met 1-2 werd gewonnen van het Belgische KRC Genk. De enige nederlaag werd geleden tegen Royale Union Saint-Gilloise (1-2). Victor Edvardsen is bij de Deventenaren de topscorer van de voorbereiding: hij wist viermaal doel te treffen. Ook Finn Stokkers maakt met twee treffers een prima indruk.

Door de verrassende oefenzege in de generale repetitie tegen Genk lijkt Simonis zijn manschappen goed klaar te hebben gestoomd voor het Europese treffen. De nieuwe oefenmeester borduurt, hetzij zonder de vertrokken sterkhouders, voort op de succesvolle speelwijze van Hake en stuurt zijn ploeg in een 4-2-3-1-formatie het veld in. De heenwedstrijd tussen Go Ahead Eagles en SK Brann wordt donderdag 25 juli om 18.30 uur gespeeld in De Adelaarshorst. Precies een week later volgt de return in het Noorse Bergen, dan is de aftrap om 19.00 uur.

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles:

De Lange; Deijl, Amofa, Kramer, James; Linthorst, Llansana; Tengstedt, Adekanye, Breum; Edvardsen.

