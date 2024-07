Oud-Ajacied bezorgt Manchester City nederlaag in doelpuntrijk oefenduel

Manchester City heeft in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een doelpuntrijke nederlaag geleden tegen Schots kampioen Celtic: 3-4. In het Kenan Memorial Stadium in North Carolina was , die in het verleden niet wist door te breken bij Ajax, met twee doelpunten en een assist heel belangrijk voor de Schotten.

Pep Guardiola kon nog niet over een groot aantal van zijn sterspelers beschikken, aangezien een groot deel van de selectie van Manchester City actief was op het Europees Kampioenschap of de Copa América. Zodoende ontbraken de Engels internationals als Kyle Walker en Phil Foden, Spaans international Rodri en de Braziliaanse doelman Ederson, alsook onze eigen Nathan Aké. Erling Haaland, die zich met Noorwegen niet wist te plaatsen voor de eindronde in Duitsland, was wél van de partij, net als Jack Grealish - die door Gareth Southgate buiten de Engelse EK-selectie werd gehouden.

Aan Schotse zijde startte Kühn als rechtsbuiten in een driemansaanval met de Japanners Daizen Maeda op links en Kyogo Furuhashi in de punt van de aanval. De Duitse oud-Ajacied opende na een klein kwartier spelen de score en zette Celtic na ruim een halfuur opnieuw op voorsprong nadat Oscar Bobb voor de gelijkmaker had gezorgd. Op slag van rust was Kühn bovendien de aangever bij de 1-3 van Furuhashi. In de rust bleef Kühn achter in de kleedkamer, waarna hij City in de tweede helft via Máximo Perrone en Haaland terug zag komen tot 3-3. Celtic trok echter aan het langste eind: twintig minuten voor tijd zette Luis Palma de eindstand op het bord: 3-4.

Manchester City oefent de komende week in de Verenigde Staten nog tegen AC Milan (zondag 28 juli), FC Barcelona (woensdag 31 juli) en competitiegenoot Celtic (zaterdag 3 augustus). Een week na het laatste vriendschappelijke duel wacht de traditionele wedstrijd om de Community Shield tegen de winnaar van de FA Cup, het Manchester United van Erik ten Hag. Een week later begint de regerend kampioen aan de Premier League met een uitduel in Londen tegen Chelsea.

