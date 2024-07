Priske staat voor lastige keus bij Feyenoord: 'Ik teken niet bij om op de bank te gaan zitten'

verlengde deze week zijn contract bij Feyenoord tot medio 2027 en hoopt komend seizoen onder de nieuwe trainer Brian Priske uit te groeien tot eerste doelman. De Duitser moest de afgelopen twee seizoenen genoegen nemen met een reserverol achter , maar door diens aanhoudende blessureleed deed Feyenoord veelvuldig een beroep op de tweede man.

De afgelopen twee jaar kwam Wellenreuther niet minder dan veertig keer in actie namens Feyenoord. Daarin hoefde de Duitser gemiddeld minder dan één doelpunt per wedstrijd te incasseren (37 stuks) en hield hij zestien keer 'de nul'. Hoe goed hij echter ook deed, telkens als Bijlow weer fit geraakte zette Priskes voorganger Arne Slot de Nederlandse nummer één weer onder de lat.

Wellenreuther besloot dus zijn handtekening onder een nieuw contract bij Feyenoord te zetten, terwijl hij eerder had aangegeven komend seizoen - waar dan ook - als eerste keus te willen fungeren. In gesprek met Rijnmond bezweert de Duitser echter dat hij geen toezeggingen heeft gekregen over de pikorde. "Het is de trainer die daarover beslist, maar het mag duidelijk zijn dat ik voor mijn kans wil gaan. Ik teken niet voor drie jaar bij om op de bank te zitten, dat is zeker waar", klinkt het strijdlustig.

Priske maakt vooralsnog een prima indruk op Wellenreuther: "Het is een aardige vent en een harde werker. We zijn blij dat hij er is en we wachten op de eerste echte wedstrijd om te laten zien aan onze fans hoe goed we spelen en hoe goed Priske is", zegt de keeper. De Deen, die overkwam van Sparta Praag, laat zijn elftal voorlopig in een 3-4-3-systeem aantreden. Hoewel dat op het veldspel grote invloed heeft, verandert er voor Wellenreuther persoonlijk niet zo veel: "Voor mij maakt het niet heel veel uit, want ik speel graag ver voor mijn doel. Dat komt ook omdat onze verdediging altijd hoog staat."

