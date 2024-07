Feyenoord komt met contractnieuws: gewaardeerde kracht tekent bij tot medio 2027

Feyenoord maakt via de officiële kanalen bekend dat het contract van doelman is opengebroken en verlengd tot medio 2027. De Duitse sluitpost beschikte in De Kuip over een verbintenis die na het aankomende seizoen zou aflopen, stond in de belangstelling van een aantal andere clubs maar kiest er dus tóch voor langer in Rotterdam-Zuid te blijven.

De 28-jarige Wellenreuther loopt sinds de zomer van 2022 rond bij Feyenoord. Destijds kwam de Duitser, die in het verleden onder contract stond bij Willem II, op huurbasis van de Belgische topclub Anderlecht. Een jaar later lijfde de Stadionclub de keeper definitief in voor een bedrag van één miljoen euro.

Wellenreuther werd als stand-in van eerste doelman Justin Bijlow naar Rotterdam gehaald, maar kreeg de afgelopen twee seizoenen volop speeltijd door terugkerend blessureleed van zijn Nederlandse concurrent. In zijn eerste seizoen kwam de Duitser daardoor veertien keer in actie, afgelopen seizoen deed trainer Arne Slot zelfs 26 keer een beroep op de keeper.

De afgelopen maanden werd Wellenreuther onder meer gelinkt aan een overstap naar PSV. De Duitser voedde zelf de geruchten over een mogelijk vertrek bij Feyenoord door te stellen dat hij volgend seizoen weer als eerste keeper wil fungeren. Dat hij nu bijtekent bij Feyenoord, zou er dus op kunnen duiden dat Bijlow deze zomer gaat vertrekken, al wordt de keeper die momenteel als reserve van het Nederlands elftal actief is op het EK in Duitsland op dit moment niet gelinkt aan een nieuwe club.

